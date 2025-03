برشلونة يسعى لفك عقدة لازمته 9 سنوات في دوري أبطال أوروبا

يأمل برشلونة الإسباني في استغلال تألقه هذا الموسم من أجل كسر عقدة لازمته في دوري أبطال أوروبا منذ حوالي 9 سنوات وفق ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويحل برشلونة الليلة عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 22:00 بتوقيت القاهرة ضيفا على بنفيكا البرتغالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة.

وتأتي هذه المباراة بعد شهر ونصف تقريبا من المواجهة الأخيرة بين برشلونة وبنفيكا في مرحلة الدوري والتي حقق فيها الفريق الكتالوني انتصارا مثيرا للغاية 5-4 حيث يسعى إلى تكرار نتيجة الفوز مرة أخرى من أجل كسر لعنة عدم الفوز في ذهاب الدور ثمن النهائي، والتي تلازمه منذ موسم 2015-2016.

ويعود آخر انتصار لبرشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال حين فاز على أرسنال الإنجليزي على ملعب الإمارات بهدفين دون رد سجلّهما نجمه السابق ليونيل ميسي.

ومنذ ذلك الوقت لم يتمكن برشلونة من تحقيق أي فوز في مباراة الذهاب بهذه المرحلة، حيث خاض 6 مباريات تعادل في 4 منها وخسر مرتين، والأسوأ من ذلك أنه لم يصل من الأساس إلى ثمن النهائي في موسمين متتاليين بعد خروجه المبكّر من دور المجموعات.

🇦🇷 Leo Messi struck twice at Arsenal #OTD in 2016 👊#UCL pic.twitter.com/fGWNplYRQN

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 23, 2022