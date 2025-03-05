أكبر النتائج في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا

يقول الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي، مازحا إنه كان متأكدا من أن فريقه سيسجل 7 أهداف بمرمى آيندهوفن، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ودخلت هذه النتيجة الساحقة سريعا في قائمة الأكبر بتاريخ المسابقة القارية الأم.

وبفضل هدفين من مارتين أوديغارد وهدف لكل من: جورين تيمبر، وإيثان نوانيري، وميكيل ميرينو، ولياندور تروسارد، وريكاردو كالافيوري، فاز أرسنال على آيندهوفن 7 / 1، محققا أكبر نتيجة لفريق يلعب خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، وكانت هذه المباراة بمثابة لحظة تحول مذهلة في حظوظ فريق أرتيتا، الذي كان يعاني من قلة الأهداف في السابق.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص بأرقام وإحصاءات كرة القدم، قائمة بأكبر النتائج في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال منذ موسم 1992-1993.

ويسيطر بايرن ميونخ الألماني على القائمة بأربع نتائج من أصل 10، فيما غاب ريال مدريد عنها:

مانشستر سيتي الإنجليزي x لايبزيغ الألماني (ثمن نهائي موسم 2022-2023): 7-0.

7-0. مانشستر سيتي x شالكه الألماني (ثمن نهائي موسم 2018-2019): 7-0.

7-0. بايرن ميونخ x شالكه الأوكراني (ثمن نهائي موسم 2014-2015): 7-0.

7-0. بايرن ميونخ x بازل السويسري (ثمن نهائي موسم 2011-2012): 7-0.

7-0. بايرن ميونخ x برشلونة الإسباني (ربع نهائي موسم 2019-2020): 8-2.

8-2. أرسنال x آيندهوفن الهولندي (ثمن نهائي موسم 2024-2025): 7-1.

7-1. بايرن ميونخ x سالزبورغ النمساوي (ثمن نهائي موسم 2021-2022): 7-1.

7-1. برشلونة x باير ليفركوزن الألماني (ثمن نهائي موسم 2011-2012): 7-1.

7-1. بايرن ميونخ x سبورتينغ البرتغالي (ثمن نهائي موسم 2008-2009): 7-1.

7-1. مانشستر يونايتد x روما الإيطالي (ربع نهائي موسم 2006-2007): 7-1.