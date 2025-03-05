تشكيلة الإمارات لمباراتي إيران وكوريا الشمالية تضم ثلاثيا برازيليا جديدا

ضمت تشكيلة منتخب الإمارات، التي ستخوض المباريات المقبلة من تصفيات مونديال 2026، لأول مرة الثلاثي من أصل برازيلي كايو لوكاس، ولوان بيريرا (لوانزينيو)، وجوناتاس سانتوس، والتونسي المولد علاء زهير، بعدما أكملوا 5 سنوات حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع فرقهم.

وأعلن المدرب البرتغالي باولو بينتو، الأربعاء، استدعاء 27 لاعبا لخوض مباراتي إيران وكوريا الشمالية على التوالي، ضمن منافسات المجموعة الأولى من الدور الثالث الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

ويشغل كايو لوكاس (30 عاما) مركز الجناح، وهو يحمل ألوان الشارقة منذ 2021، على غرار لوانزينيو (24 عاما) لاعب الوسط الهجومي، فيما يدافع الجناح جوناتاس (23 عاما) عن العين منذ 2019.

وتحل الإمارات ضيفة على إيران في 20 مارس/آذار وكوريا الشمالية في 25 منه في الجولتين السابعة والثامنة.

وكشف الاتحاد الإماراتي للعبة أن مباراة كوريا الشمالية قرر الاتحاد الآسيوي إقامتها على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

ويحتل" الأبيض" المركز الثالث في المجموعة بفارق 6 نقاط عن إيران المتصدر و3 عن أوزبكستان الوصيف، علما أن أول منتخبين يتأهلان مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض الثالث والرابع دورا رابعا مؤهلا.

قائمة الأبيض لمباراتي إيران وكوريا الشمالية في تصفيات كأس العالم 📋 #منتخب_الإمارات #منصور_يا_منتخبنا pic.twitter.com/cvWdJ1PR5d — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) March 5, 2025

وفيما يلي قائمة منتخب الإمارات:

حراسة المرمى: خالد عيسى (العين)، علي خصيف (الجزيرة)، خالد توحيد (الشارقة)، حمد المقبالي (شباب الأهلي).

الدفاع: كوامي كويدو (العين)، محمد العطاس، زايد سلطان، خليفة الحمادي (الجزيرة)، عبد الله إدريس (النصر)، علاء الدين زهير، لوكاس بيمنتا (الوحدة)، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني (الشارقة).

خط الوسط: يحيى نادر (العين)، ماكنزي هانت (فليتوود الإنجليزي)، عبد الله رمضان (الجزيرة)، طحنون الزعابي، فابيو ليما، جوناتاس سانتوس (الوصل)، عصام فايز (عجمان)، يحيى الغساني، حارب عبد الله (شباب الأهلي)، لوان بيريرا "لوانزينيو" (الشارقة).

الهجوم: سلطان عادل (شباب الأهلي)، كايو كانيدو (الوصل)، برونو أوليفيرا (الجزيرة)، كايو لوكاس (الشارقة).