المغرب يستضيف قمة كرة القدم العالمية في الرباط

أعلنت جامعة محمد السادس المغربية استضافة قمة كرة القدم العالمية بالعاصمة الرباط يومي 9 و10 أبريل/نيسان المقبلين، بهدف بحث سبل تطوير كرة القدم وتنميتها.

وقالت الشركة المنظمة، في بيان اليوم الأربعاء، إن جامعة محمد السادس، بالتعاون مع الجامعة المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع (اتحاد كرة القدم المغربي)، سوف تستضيف النسخة الأولى من قمة كرة القدم العالمية في الرباط، بحضور كبار مسؤولي كرة القدم في العالم.

وأضافت "سيقام الحدث يومي 9 و10 أبريل/نيسان الشهر المقبل في جامعة محمد السادس، حيث سيبحث المشاركون سبل تعزيز دور كرة القدم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في القارة".

وأوضحت "قمة كرة القدم العالمية الرباط 2025 تتميز بنهجها الشمولي الذي يجمع بين التفكير الأكاديمي والعمل الميداني. تحت شعار بناء إرث مستدام لكأس العالم في أفريقيا".

وتابعت "ستسلط هذه النسخة الضوء على دور كرة القدم في تعبئة المواهب المغربية والأفريقية، بما في ذلك أفراد الجاليات بالخارج، لتعزيز نمو كرة القدم في القارة وخارجها".

وقال جان أليسي المدير العام لقمة كرة القدم العالمية "تمثل أفريقيا إحدى أبرز المناطق الواعدة لنمو كرة القدم عالميا، حيث لا تزال هناك إمكانيات هائلة غير مستغلة، خصوصا في مجالات حقوق البث، والبنية التحتية، وتكوين المواهب. وستوفر قمة كرة القدم العالمية الرباط 2025 منصة للمستثمرين الدوليين، وقادة الصناعة للالتقاء بالفاعلين المحليين واستكشاف هذه الفرص".

إعلان

يحضر قمة كرة القدم العالمية ممثلون عن الاتحادين الدولي (فيفا) والأفريقي (كاف) لكرة القدم والاتحادات الوطنية، والأندية المحترفة، والبطولات.