الإسباني ألونسو مدرب باير ليفركوزن كابوس بايرن ميونخ

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يشكّل الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني كابوسا حقيقيا بالنسبة لبايرن ميونخ، قبل موقعة الفريقين النارية في دوري أبطال أوروبا.

ويحل باير ليفركوزن الليلة، ضيفا على مواطنه بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة.

ومنذ توليه تدريب ليفركوزن في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لم يتجرع ألونسو مرارة الهزيمة في مبارياته الست المحلية التي خاضها ضد بايرن ميونخ، ويأمل استمرار سلسلة الانتصارات ضده في البطولة الأوروبية.

Xabi Alonso's Bayer Leverkusen have never lost to Bayern Munich 👀 They'll face off in the Champions League round of 16 🍿 pic.twitter.com/TJaVVqXp0D — ESPN FC (@ESPNFC) February 21, 2025

وخلال هذه المباريات فاز باير ليفركوزن ألونسو على العملاق البافاري 3 مرات وتعادل في مثلها.

نتائج مباريات باير ليفركوزن تحت قيادة ألونسو ضد بايرن ميونخ:

الجولة الـ25 من الدوري الألماني موسم 2022-2023: باير ليفركوزن 2-1 بايرن ميونخ.

الجولة الـ4 من الدوري الألماني موسم 2023-2024: بايرن ميونخ 2-2 باير ليفركوزن.

الجولة الـ21 من الدوري الألماني موسم 2023-2024: باير ليفركوزن 3-0 بايرن ميونخ.

الجولة الـ5 من الدوري الألماني موسم 2024-2025: بايرن ميونخ 1-1 باير ليفركوزن.

الدور ثمن النهائي من كأس ألمانيا موسم 2024-2025: بايرن ميونخ 0-1 باير ليفركوزن.

الجولة الـ22 من الدوري الألماني موسم 2024-2025: باير ليفركوزن 0-0 بايرن ميونخ.

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وتساءلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إذا ما كان مواطنها ألونسو (43 عاما) قادرا على مواصلة سجله "المثالي" ضد بايرن ميونخ، لكن الإجابة ستكون على أرض الملعب.

وحوّل ألونسو باير ليفركوزن إلى قوة لا يُستهان بها في كرة القدم الألمانية، حيث نجح في كسر احتكار بايرن ميونخ لبطولة الدوري المحلي التي استمرت 11 عاما متتاليا الموسم الماضي 2023-2024.

ولم يكتف ألونسو بذلك بل تمكّن من تحقيق الثنائية المحلية "التاريخية" في نفس الموسم بعد تتويجه بلقب كأس ألمانيا، ثم أقصى العملاق البافاري من نفس البطولة في النسخة الحالية.

وفي صراع السباق على لقب الدوري الألماني، يبتعد بايرن ميونخ حاليا عن باير ليفركوزن بفارق 8 نقاط وذلك قبل 10 جولات على نهاية الموسم.

وبلغ باير ليفركوزن دور الـ16 من دوري الأبطال بشكل مباشر بعد حلوله في المركز السادس في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل وخسارتين.

ويسعى ليفركوزن للتقدم أكثر في هذه البطولة والوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2001-2002.

أما مواطنه بايرن ميونخ فقد عانى الأمرّين من أجل الوصول إلى هذا الدور في النسخة الحالية، بعد أن أنهى مرحلة الدوري في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

واضطر العملاق البافاري لخوض مباراتين في مرحلة خروج المغلوب حيث حقق تأهلا شاقا بفوزه على سلتيك الاسكتلندي 3-2 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.