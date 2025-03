الإسباني ألونسو مدرب باير ليفركوزن كابوس بايرن ميونخ

يشكّل الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني كابوسا حقيقيا بالنسبة لبايرن ميونخ، قبل موقعة الفريقين النارية في دوري أبطال أوروبا.

ويحل باير ليفركوزن الليلة، ضيفا على مواطنه بايرن ميونخ بملعب أليانز أرينا في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة.

ومنذ توليه تدريب ليفركوزن في أكتوبر/تشرين الأول 2022 لم يتجرع ألونسو مرارة الهزيمة في مبارياته الست المحلية التي خاضها ضد بايرن ميونخ، ويأمل استمرار سلسلة الانتصارات ضده في البطولة الأوروبية.

