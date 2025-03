منازل للخفافيش والحشرات بمجمع تدريب وفندق لاعبي توتنهام

يقوم نادي توتنهام الإنجليزي بتثبيت بيوت للخفافيش وفنادق للحشرات في مجمع التدريب وفندق اللاعبين في شمال لندن ضمن التزاماته تجاه برنامج تدعمه الأمم المتحدة يطلق عليه "الرياضة من أجل الطبيعة".

ويعد توتنهام أول ناد بالدوري الإنجليزي الممتاز ينضم إلى هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز حماية الطبيعة.

وتم بالفعل زراعة مئات الأشجار الجديدة في مجمع التدريب وإنشاء أكثر من 500 بيت للخفافيش و25 فندقا للحشرات حول المكان.

وتنتهي بالفعل الفواكه والخضروات العضوية المزروعة في ملعب التدريب بالقرب من أنفيلد في مقصف العاملين في النادي.

وفي العام الماضي، حصل توتنهام على جائزة مشروع العام في التنوع البيولوجي ضمن جوائز مخصصة لتشجيع الرياضة المستدامة عن طريق نظام مراقبة التنوع البيولوجي -وهو الأول من نوعه في مجال الرياضة- والذي يسجل التلقيح ونشاط الطيور.

وقالت دونا-ماريا كولين المديرة التنفيذية لنادي توتنهام، في بيان، "تم الاعتراف بنا منذ فترة طويلة باعتبارنا النادي الأكثر حفاظا على البيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل العمل الذي قمنا به لتقليل انبعاثات الكربون في جميع عملياتنا، فقد حان الوقت الآن بالنسبة لنا للالتزام الراسخ بالطبيعة وحماية النظم البيئية التي لا يمكننا العيش دونها".

