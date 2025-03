نجمة التنس المعتزلة وليامز تشتري حصة في فريق تورونتو للسلة

أعلن فريق تورونتو تيمبو، الاثنين، أن لاعبة التنس المعتزلة سيرينا وليامز استحوذت على حصة ملكية في أول فريق كندي ينافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات.

وستلعب وليامز، التي تُوجت 23 مرة بلقب "غراند سلام" للفردي في التنس، وبدأت مسيرتها الاحترافية في كندا عام 1995، دورا فعّالا في تصميم قمصان تيمبو، وستساعد في إتمام اتفاقيات تجارية فريدة من نوعها للفريق.

وقالت وليامز، في بيان صحفي صادر عن فريق تيمبو، "يسعدني الإعلان عن استحواذي على حصة في أول فريق كندي في الدوري الأميركي للمحترفات، وهو فريق تورونتو تيمبو".

Breaking: Serena Williams is joining the ownership group for the Toronto Tempo, the WNBA's newest expansion team, she announced on social media. pic.twitter.com/WVgJVu1BYm

— espnW (@espnW) March 3, 2025