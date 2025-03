"عمل وحشي" يهدد البرتغالي فونسيكا مدرب ليون بعقوبة قاسية

يواجه البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب ليون، احتمال التعرض لعقوبة كبيرة بعد أن استدعته لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم للحضور الأربعاء لمقرها، بعد رد فعله العنيف تجاه حكم مباراته أمام بريست (2-1) الأحد.

وأفاد المصدر ذاته، أن المدرب البرتغالي يواجه خطر التعرض لعقوبة شديدة منها الإيقاف لفترة ليست بقصيرة، ويتم إعلامه بها في نهاية الاجتماع المزمع.

ووقعت الحادثة خلال اللحظات الأخيرة من المباراة المشحونة، عندما طرد فونسيكا بسبب احتجاجاته.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بينما كان الحكم باستيان ميّو يراجع حكم الفيديو المساعد "فار" حول ركلة جزاء محتملة لصالح بريست، بدا فونسيكا منزعجا من احتساب 4 دقائق كوقت بدل ضائع معتبرا أنه مبالغ فيه.

وخرج فونسيكا عن طوره بعد إشهار البطاقة الحمراء ضده، وسارع نحو الحكم حيث حصل احتكاك بسيط بينهما بالرأس، قبل أن يوجه البرتغالي الإهانات معربا في الوقت ذاته عن غضبه الشديد، قبل أن يبادر اللاعبون لإبعاده.

After Marseille president Pablo Longoria called Ligue 1 referees corrupt last weekend, Lyon coach Paulo Fonseca steps onto pitch and pushes head into Referee’s after getting 🟥. Reports suggesting he could get a 7 month ban. We might have a problem here

pic.twitter.com/PmSBfzptI7

— Epic Red Cards (@epicredcards) March 2, 2025