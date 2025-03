مارسيلو: حاولت ضرب ميسي وصداقتي مع رونالدو بدأت بمشاجرة

اعترف البرازيلي المعتزل مارسيلو النجم الأسبق لريال مدريد الإسباني بمعاناته الشديدة في كل مرة كان يواجه فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهات الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة.

وظهر مارسيلو في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "لا ريفويلتا" (La Revuelta) تحدّث خلالها أيضا عن التنافس الكبير بين كريستيانو رونالدو زميله الأسبق في ريال مدريد وميسي.

وأغدق مارسيلو (36 عاما) عبارات المديح على ميسي حيث قال "نعم أقدّره كثيرا هو لاعب رائع بشكل لا يُصدق" وأضاف ضاحكا وهو يخاطب مقدّم البرنامج "كنت أعتقد أنك ستعرض لي مقاطع الفيديو التي يراوغني فيها".

Marcelo:🗣️

"I appreciate Leo Messi a lot. He's incredible. I couldn't even see him, he was so quick. I tried to hit him, to foul him… But I couldn't do it because he was so fast." pic.twitter.com/GQ1SsblLD4

— Players Sayings (@PlayersSayings) March 4, 2025