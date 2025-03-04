مارسيلو: حاولت ضرب ميسي وصداقتي مع رونالدو بدأت بمشاجرة

اعترف البرازيلي المعتزل مارسيلو النجم الأسبق لريال مدريد الإسباني بمعاناته الشديدة في كل مرة كان يواجه فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مواجهات الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة.

وظهر مارسيلو في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج "لا ريفويلتا" (La Revuelta) تحدّث خلالها أيضا عن التنافس الكبير بين كريستيانو رونالدو زميله الأسبق في ريال مدريد وميسي.

وأغدق مارسيلو (36 عاما) عبارات المديح على ميسي حيث قال "نعم أقدّره كثيرا هو لاعب رائع بشكل لا يُصدق" وأضاف ضاحكا وهو يخاطب مقدّم البرنامج "كنت أعتقد أنك ستعرض لي مقاطع الفيديو التي يراوغني فيها".

Marcelo:🗣️ "I appreciate Leo Messi a lot. He's incredible. I couldn't even see him, he was so quick. I tried to hit him, to foul him… But I couldn't do it because he was so fast." pic.twitter.com/GQ1SsblLD4 — Players Sayings (@PlayersSayings) March 4, 2025

وتابع "لقد كان سريعا جدا، لم أكن أراه حتى وهو يمر بجانبي، المشكلة أنني كنت أحاول ضربه لعرقلته لكني لم أكن أستطيع"، بعدها اضطر مارسيلو لمشاهدة بعض اللقطات التي راوغه فيها ميسي.

Messi, tek bir vücut çalımıyla Marcelo'yu oyundan düşürüyor. pic.twitter.com/pdgec0XWE6 — Epik Messi Anları (@epikmessianlari) August 4, 2022

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وعندما سُئل إذا ما كان ميسي هو الأفضل في التاريخ رفض مارسيلو الإقرار بذلك ثم أجاب "من الصعب اختيار لاعب واحد كالأفضل تاريخيا، ماذا عن الذين لعبوا قبله؟ مارادونا، بيليه، دي ستيفانو، كرويف".

👏🏻 «Mucha gente quiere comparar pero se olvida de disfrutar» 👏🏻 «Las comparaciones no me gustan. Somos unos afortunados de haber jugado en la misma época de Messi y Cristiano.» #LaRevuelta @MarceloM12 pic.twitter.com/zm93UeDUk3 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 3, 2025

وأكد نجم ريال مدريد الأسبق أنه على علاقة جيدة بالعديد من لاعبي برشلونة السابقين "لدي تواصل مع جيرارد بيكيه، أتكلم معه فهو شخص صادق جدا وأصيل، وأنا أحب هذه النوعية".

وتابع "لدي احترام كبير لكارليس بويول، أندريس إنييستا، وتشافي هيرنانديز. حقبة غوارديولا مع هؤلاء اللاعبين كانت معقدة بالنسبة لنا، كنا نحاول امتلاك الكرة لكن الأمر كان شبه مستحيل".

ويشعر مارسيلو بالفخر كونه أحد اللاعبين الذين عاصروا فترة الثنائي ميسي وكريستيانو رونالدو وهما في أوج عطائهما حيث وصف المنافسة بينهما بأنها "أسطورية".

وقال مارسيلو "في فترة زمنية معينة كان الوضع جنونيا بين اللاعبين، إذا سجل أحدهما هدفين كان الآخر يسجل ثلاثة، كنت شاهدا على هذا الصراع واستمتعنا به كثيرا، الناس تحب المقارنة لكنها تنسى الاستمتاع بما تشاهده".

😅😂 CÓMO EMPEZÓ 🔙 Marcelo ha explicado en @LaRevuelta_TVE el primer episodio con Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/lb826Mn9S7 — Post United (@postunited) March 3, 2025

وكشف مارسيلو عن موقف طريف عاشه بسبب كريستيانو رونالدو حيث أكد أن بداية الصداقة بينهما بدأت "بشجار".

وقال "علاقتي به بدأت بمشاجرة، في أحد الأيام وجّهت له لكمة فضربني بمرفقه وأمسكني من رقبتي، وبعد شهرين أخبروني أن ريال مدريد سيتعاقد معه. حينها قلت في داخلي لا بد أنني سأرحل عن ريال مدريد".

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وخلال فترة وجودهما في ريال مدريد، تشارك مارسيلو اللعب مع رونالدو في 333 مباراة بجميع البطولات بواقع 26 ألف و116 دقيقة وساهما سويا في تسجيل 33 هدفا وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وجاءت الأهداف الـ33 على النحو التالي:

25 هدفا سجلها كريستيانو رونالدو بتمريرات حاسمة من مارسيلو.

8 أهداف سجلها مارسيلو بمساعدة كريستيانو رونالدو.

ودافع مارسيلو عن قميص ريال مدريد لمدة 15 عاما، بدأت منذ وصوله للفريق في يناير/كانون الثاني 2007 قادما من فلومينينسي البرازيلي وانتهت برحيله إلى أولمبياكوس اليوناني صيف عام 2022.

وخلال تلك الفترة لعب مارسيلو مع النادي الملكي 546 مباراة بجميع البطولات سجّل خلالها 38 هدفا وقدّم لزملائه 103 تمريرات حاسمة.

كما تُوج مع الفريق الملكي بـ25 لقبا أبرزها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، كأس العالم للأندية (4)، والدوري الإسباني (6).