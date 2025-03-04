مشجعون لمانشستر يونايتد يحتجون على "الموت البطيء" للفريق

طالبت مجموعة من مشجعي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجماهير بارتداء اللون الأسود في احتجاج مناهض لعائلة غليزر الأميركية، المالكة للنادي، مطلع الأسبوع، ليرمز إلى "الموت البطيء" للنادي العريق.

ويستعد مشجعو مانشستر يونايتد لتنظيم مسيرة جماهيرية إلى ملعب "أولد ترافورد"، قبل لقاء الفريق ضد ضيفه أرسنال، الأحد القادم، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتأمل مجموعة مشجعي 1958 أن تكون هذه الاحتجاجات "واحدة من أكبر الاحتجاجات على الإطلاق" في مان يونايتد، الذي عبر أنصاره عن معارضتهم وغضبهم منذ أن أكملت عائلة غليزر عملية الاستحواذ على النادي بالاستدانة عام 2005.

وطالبت المجموعة بإنهاء ملكية العائلة وطلبت من المشجعين "ارتداء اللون الأسود ليرمز إلى كيف أن النادي (يموت ببطء) بسبب الديون الضخمة وسوء الإدارة واستغلال المشجعين".

وقال ستيف كرومبتون، المتحدث باسم مجموعة مشجعي "1958" إن "النادي يموت ببطء أمام أعيننا، على أرض الملعب وخارجه، واللوم يقع بالكامل على الملاك الحاليين".

وأضاف كرومبتون، في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن "النادي يواجه كارثة مالية. الديون هي الطريق إلى الخراب".

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وكانت رابطة مشجعي مانشستر يونايتد "تراست" نظمت احتجاجا منفصلا في مباراة الفريق ضد ضيفه فولهام، أول أمس الأحد بالدور الخامس لبطولة كأس إنجلترا، حيث انضمت لرابطة مشجعي النادي اللندني للاحتجاج على أسعار التذاكر خارج أولد ترافورد، ثم نشرت لافتات داخل الملعب أثناء خروج الفريقين إلى المستطيل الأخضر.

وشهدت المباراة خسارة مانشستر يونايتد بركلات الترجيح أمام فولهام، ليخرج الفريق الملقب بـ"الشياطين الحمر" مبكرا من المسابقة، التي توج بها في الموسم الماضي، ليواصل نتائجه المخيبة هذا الموسم، الذي شهد وجوده في المركز الـ14 بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعود "المانيو" للعب بعد غد الخميس، حيث يواجه ريال سوسيداد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، التي باتت المسابقة الوحيدة التي يتطلع الفريق الأحمر للتتويج بها، حتى يتجنب الخروج خال الوفاض من دون ألقاب هذا الموسم.