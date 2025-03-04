أرباح أندية دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق ثمن النهائي

يتصدر ليفربول الإنجليزي قائمة الأندية الأوروبية الأكثر تحقيقا للأرباح المالية بعد نتائجه الرائعة في منافسات الموسم الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحتى قبل انطلاق منافسات الدور ثمن النهائي الليلة، انتعشت خزينة ليفربول بمبلغ يقترب من 57 مليون يورو بفضل إنهائه مرحلة الدوري وهو في صدارة الترتيب برصيد 21 نقطة بعد أن حقق 7 انتصارات مقابل خسارة وحيدة جاءت في الجولة الأخيرة.

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وحل برشلونة الإسباني في المركز الثاني من حيث تحقيق الأرباح المالية بحصوله على أكثر من 54 مليون يورو بقليل، من بينها 9.62 مليون يورو كمكافأة لتأهله المباشر إلى ثمن النهائي في المركز الثاني.

أما ريال مدريد الإسباني بطل المسابقة في الموسم الماضي وحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها (15)، فقد بلغت أرباحه المالية أقل من 50 مليون يورو بقليل وذلك بعد نجاحه في بلوغ دور الـ16 عقب اقصائه مانشستر سيتي الإنجليزي من مرحلة خروج المغلوب.

وتاليا الأرباح المالية لجميع الفرق التي شاركت في النسخة الحالية 2024-2025 من دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق منافسات ثمن النهائي:

ليفربول الإنجليزي: 56.2 مليون يورو.

برشلونة الإسباني: 54.5 مليون يورو.

أرسنال الإنجليزي: 54.2 مليون يورو.

إنتر ميلان الإيطالي: 53.9 مليون يورو.

أتلتيكو مدريد الإسباني: 53.02 مليون يورو.

باير ليفركوزن الألماني: 51.8 مليون يورو.

ليل الفرنسي: 51.5 مليون يورو.

أستون فيلا الإنجليزي: 51.2 مليون يورو.

بوروسيا دورتموند الألماني: 50.04 مليون يورو.

ريال مدريد الإسباني: 49.7 مليون يورو.

بايرن ميونخ الألماني: 49.4 مليون يورو.

آيندهوفن الهولندي: 48.1 مليون يورو.

باريس سان جيرمان الفرنسي: 47.1 مليون يورو.

بنفيكا البرتغالي: 46.8 مليون يورو.

فينورد الهولندي: 45.07 مليون يورو.

كلوب بروج البلجيكي: 42.1 مليون يورو.

أتالانتا الإيطالي: 39.2 مليون يورو.

ميلان الإيطالي: 38.2 مليون يورو.

موناكو الفرنسي: 34.6 مليون يورو.

بريست الفرنسي: 34.3 مليون يورو.

يوفنتوس الإيطالي: 32.9 مليون يورو.

سلتيك الاسكتلندي: 32.7 مليون يورو.

مانشستر سيتي الإنجليزي: 31.7 مليون يورو.

سبورتنغ لشبونة البرتغالي: 31.4 مليون يورو.

دينامو زغرب الكرواتي: 29.9 مليون يورو.

شتوتغارت الألماني: 28.9 مليون يورو.

شاختار دونتسيك الأوكراني: 26.4 مليون يورو.

بولونيا الإيطالي: 25.3 مليون يورو.

النجم الأحمر الصربي: 25.2 مليون يورو.

شتورم غراتس النمساوي: 24.9 مليون يورو.

سبارتا براغ التشيكي: 23.1 مليون يورو.

لايبزيغ الألماني: 22.1 مليون يورو.

جيرونا الإسباني: 21.9 مليون يورو.

سالزبورغ النمساوي: 21.6 مليون يورو.

سلوفان براتيسلافا السلوفاكي :19.1 مليون يورو.

يونغ بويز السويسري: 18.8 مليون يورو.

كنز حقيقي للأندية

وحول هذه الأرباح المالية التي أنعشت خزينة الأندية حتى الآن، علّقت صحيفة "آس" الإسبانية بالقول "يثبت الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا أنه كنز مالي حقيقي لجميع الأندية، خاصة تلك التي نجحت في اجتياز مرحلة الدوري".

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وزاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قيمة مكافآت الأندية بشكل كبير في النظام الجديد، حيث أضاف 400 مليون يورو مقارنة بالموسم الماضي 2023-2024.

ويضمن كل ناد الحصول على 18.62 مليون يورو لمجرد المشاركة في البطولة، مقارنة بـ15.64 مليون يورو في النسخة الفائتة.

ويحصل كل فريق على 2.1 مليون يورو مقابل كل فوز في مرحلة الدوري، أو 700 ألف يورو في حال التعادل.

كما جرى توزيع 183.1 مليون يورو إضافية للأندية بناء على الترتيب النهائي لمرحلة الدوري، حيث حصل ليفربول المتصدر على 9.9 مليون يورو فيما جمع يونغ بويز الأخير 275 ألف يورو فقط.

وتزداد الأرباح بشكل كبير مع نجاح الفرق في الاستمرار أكثر في البطولة، حيث يحصل كل منها على المكافآت التالية: