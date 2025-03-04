الذكاء الاصطناعي يصدم برشلونة ويتوقع فوز لامين جمال بالكرة الذهبية مع فريق آخر

يتوقّع كثيرون فوز الشاب لامين جمال نجم برشلونة الإسباني بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلال السنوات المقبلة، وبالنظر إلى موهبته الفذّة فإنه قد يفعل ذلك لأكثر من مرة، وهو ما أكدّه الذكاء الاصطناعي ولكن بشكل صادم بالنسبة لعشاق الفريق الكتالوني.

واستعان موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية بالذكاء الاصطناعي من أجل التنبؤ بأسماء اللاعبين الفائزين بجائزة الكرة الذهبية خلال السنوات القادمة وطلب منه أيضا تحديد الأندية التي يلعبون فيها في ذلك الوقت.

وحسب النتائج فإن لامين جمال (17 عاما) سيحقق الكرة الذهبية في المستقبل 3 مرات حتى عام 2040، اثنتان منها لن يكون فيها لاعب لبرشلونة.

وبحسب التنبؤ سيفوز لامين جمال بالكرة الذهبية الأولى عام 2029 بقميص برشلونة، وسيضيف الثانية والثالثة عامي 2035 و2037 بألوان الغريم ريال مدريد.

وكان لامين جمال قد أغلق الباب أمام إمكانية الانتقال إلى الغريم ريال مدريد في المستقبل، مجيبا عن سؤال خلال مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن ذلك: بشكل قاطع "الذهاب إلى مدريد، مستحيل".

وينتهي العقد الحالي للامين جمال مع برشلونة في صيف عام 2026، لكن تقارير إسبانية أشارت إلى وجود اتفاق بتمديد العقد إلى عام 2030 بمجرد أن يبلغ اللاعب سن الـ18 عاما.

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وفي مفاجأة أخرى توقّع الذكاء الاصطناعي فوز الأرجنتيني خوليان ألفاريز اللاعب المرتبط بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030، بالكرة الذهبية لكن بألوان برشلونة.

ووفقا لتوقعات الذكاء الاصطناعي أيضا، فإن ريال مدريد سيفوز بالجائزة 3 مرات في ظرف 4 سنوات، وهي حصيلة سترتفع إلى 7، وصولا إلى عام 2040.

وتاليا قائمة اللاعبين الذين توقّع الذكاء الاصطناعي فوزهم بالكرة الذهبية حتى عام 2040 مع الأندية التي يلعبون لها في ذلك الوقت:

عام 2025: الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد).

عام 2026: النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي).

عام 2027: البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

عام 2028: الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد).

عام 2029: الإسباني لامين جمال (برشلونة).

عام 2030: الألماني فلوريان فيرتز (بايرن ميونخ).

عام 2031: الأرجنتيني خوليان ألفاريز (برشلونة).

عام 2032: البرازيلي إندريك (ريال مدريد).

عام 2033: الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ).

عام 2034: الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد).

عام 2035: الإسباني لامين جمال (ريال مدريد).

عام 2036: الهولندي تشافي سيمونز (باريس سان جيرمان).

عام 2037: الإسباني لامين جمال (ريال مدريد).

عام 2038: الإنجليزي إيثان نوانيري (تشلسي).

عام 2039: الإيطالي فرانشيسكو كاماردا (ميلان).

عام 2040: الكرواتي لوكا فوسكوفيتش (بايرن ميونخ).

واستمر الذكاء الاصطناعي في تنبؤاته حول هوية الفائزين بالكرة الذهبية بعد عام 2040، لكنه هذه المرة لم يكشف عن أسماء اللاعبين وإنما حدّد تصنيفات على الشكل التالي:

عام 2041: موهبة من قارة أفريقيا (مانشستر سيتي).

عام 2042: موهبة من قارة آسيا (بوروسيا دورتموند).

عام 2043: لاعب فرنسي من مواليد 2020 (أستون فيلا).

عام 2044: ميسي الجديد (برشلونة).

توتي يقلل من جمال

في الأثناء خالف النجم الإيطالي المعتزل والقائد التاريخي لنادي روما فرانشيكو توتي التوقعات، وقلل من مستوى لامين جمال موهبة برشلونة.

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وقال توتي في تصريحات أبرزها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لا يزال (لامين جمال) يسجل القليل من الأهداف، إنه قوي للغاية، لقد تألق في كأس أمم أوروبا الأخيرة، بدا وكأنه يطير، ثم انخفض مستواه قليلا، إنه جيد للغاية، لكنه لا يزال يسجل القليل من الأهداف".