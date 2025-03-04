موعد مباراة الريان القطري والأهلي السعودي في أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الريان القطري والأهلي السعودي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم وقنوات البث المباشر للمواجهة العربية الخالصة.

وتقام المباراة اليوم الثلاثاء في 4 مارس/آذار على ملعب "أحمد بن علي" المونديالي في مدينة الريان القطرية.

وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الريان القطري والأهلي السعودي:

أبوظبي الرياضية آسيا 1

beIN Sports AFC HD

الكأس 9 HD

SSC1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

والتقى الفريقان 3 مرات سابقة انتهت جميعها بفوز الفريق السعودي.

وأعرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي السعودي عن تفاؤله بقدرة الفريق على تحقيق نتيجة رائعة فيها عطفا على المستويات الكبيرة التي قدمها الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف مدرب الأهلي أن مواجهة الريان ستكون مختلفة عن تلك التي جمعت الفريقين في مرحلة المجموعات، كونها تأتي في مرحلة خروج المغلوب إضافة إلى وجود بعض اللاعبين الجدد لدى الفريق القطري الذي يقوده كذلك مدرب جديد.

وعن احتمالية تأثر لاعبي الأهلي بدنيا بعد المباراة القوية التي لعبوها أمام الهلال في الدوري يوم الجمعة الماضي، قال يايسله، إنه "لا شك أن مباراة الهلال كانت صعبة للغاية ومرهقة جدا، لكننا لعبنا العديد من المباريات هذا الموسم، حيث كان كل 3 أيام تقريبا لدينا مباراة، وبالتأكيد هذا أمر نحتاج إلى التعامل معه بأفضل طريقة".

إعلان

في المقابل، أكد البرتغالي أرتور جورج مدرب الريان أن الهزيمة في مرحلة الدوري أمام المنافس ذاته أصبحت من الماضي.

وقال جورج في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "تحضيراتنا لهذه المباراة سارت بشكل مثالي ونحن في كامل الجاهزية لخوض اللقاء المرتقب الذي ندخله بدافع كبير لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل من

مهمتنا في مواجهة الإياب الأسبوع المقبل. صحيح سبق وأن التقى الريان مع الأهلي في مرحلة الدوري (فاز الأهلي 2-1 في الريان) لكن هذه المواجهة ستكون مختلفة بكل تأكيد ولها حساباتها الخاصة وفرصة كلا الفريقين متساوية من أجل خطف بطاقة الترشح نحو دور الثمانية".

وتألق الأهلي في دور المجموعات إذ حقق الفوز في 7 مباريات مقابل التعادل مرة واحدة ليحصل على المركز الثاني.

من جهته حقق الريان انتصارين خلال مرحلة الدوري مقابل التعادل مرتين والخسارة في 4 مباريات ليحصل على المركز السابع.

وستقام مباراة الإياب في 11 مارس آذار بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.