موعد مباراة بنفيكا ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة بنفيكا ضد برشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر للمباراة.

تقام مباراة برشلونة وبنفيكا الأربعاء الموافق الخامس من مارس/آذار الجاري على ملعب النور في لشبونة، وتبدأ الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، (22:00 بتوقيت القاهرة)، ويديرها الحكم الألماني فيليكس زواير.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بنفيكا

قنوات (beIN Sports) القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لدوري أبطال أوروبا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وتُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر القناتين التاليتين:

beIN Sports HD 2 (تعليق عصام الشوالي)

beIN Sports HD 2 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

التقى بنفيكا وبرشلونة مرة واحدة هذا الموسم على الملعب نفسه، وفاز الفريق الكتالوني 5-4 في مباراة مثيرة، بعد أن كان متأخرا 4-2 قبل حوالي 25 دقيقة من النهاية.

مشوار بنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

بنفيكا x سرفينا زفيزدا الصربي: 2-1

بنفيكا x أتلتيكو مدريد: 4-0

بنفيكا x فينوورد: 1-3

بايرن ميونخ x بنفيكا: 1-0

موناكو x بنفيكا: 2-3

بنفيكا x بولونيا: 0-0

بنفيكا x برشلونة: 4-5

يوفنتوس x يوفنتوس: 2-0

مشوار برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

موناكو x برشلونة: 1-2

برشلونة x يونغ بويز: 5-0

برشلونة x بايرن ميونخ: 4-1

سرفينا زفيزدا x برشلونة: 2-5

بوروسيا دورتموند x برشلونة: 2-3

بنفيكا x برشلونة: 4-5

برشلونة x أتلانتا: 2-2

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تشكيلة بنفيكا المحتملة ضد برشلونة:

تروبين، توماس أراوخو، أوتاميندي، سيلفا، كاريراس، كوكو، باريرو، أورسنيس، أكتوركوغلو، بافليديس، بروما.

تشكيلة برشلونة المحتملة ضد بنفيكا:

تشيزني، كوندي، رونالد أراوخو، كوبارسي، بالدي، بيدري، دي يونغ، جمال، غافي، رافينيا، ليفاندوفسكي.