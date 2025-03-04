فينيسيوس يحذر ريال مدريد قبل مواجهة أتلتيكو في أبطال أوروبا

حذر المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد الإسباني من أنه "لا مجال للخطأ" أمام الجار أتلتيكو مدريد، وذلك حين يتواجه الطرفان -الليلة- على ملعب الأول "سانتياغو برنابيو" في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتأتي استضافة الجار اللدود بعد خسارة ريال أمام مضيفه ريال بيتيس 1-2 السبت في الدوري المحلي، مما تسبب في تراجع النادي الملكي إلى المركز الثالث خلف برشلونة وأتلتيكو.

وقال فينيسيوس "في مباراتنا الأخيرة افتقرنا إلى كل شيء، بعد 20 دقيقة من اللعب افتقدنا الكثير من الأشياء، دافعنا بشكل سيئ، وقمنا بكل شيء بشكل سيئ، الليلة لا مكان للخطأ، لأننا لا نريد الخروج مبكرا من المسابقة" التي يحمل لقبها النادي الملكي.

ولم يكن موقف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مختلفا عن فينيسيوس، قائلا "لم نتمتع بالسلوك المناسب ضد بيتيس، لكني أتمنى أن تكون مجرد حالة معزولة، لدينا ذكريات جيدة عن تلك الليلة المميزة ضد (مانشستر) سيتي (3-1 في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي)، ونأمل أن نتمكن من إعادة إنتاج أداء مماثل".

وعندما سُئل عن شائعات انتقاله إلى الدوري السعودي أعلن فينيسيوس حبه للنادي الملكي، وقال إنه "هادئ جدا" بشأن تمديد محتمل لعقده.

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وأوضح "لدي عقد حتى عام 2027، وأتمنى تمديده في أقرب وقت ممكن، لأني سعيد جدا هنا، ألعب مع أفضل اللاعبين في العالم وأفضل مدرب، الجميع يحبني ويظهر ذلك لي، لذلك لا يمكن أن أكون في مكان أفضل".

وأضاف "أريد الاستمرار في صناعة التاريخ هنا، وأن أرد الجميل للنادي والرئيس (فلورنتينو بيريس) على كل ما فعلاه لي"، متمنيا أن يتمكن من الفوز "بالمزيد من الألقاب".

وعن المواجهة ضد أتلتيكو، قال "ستكون مباراة كبيرة الليلة، مباراة الديربي هي من نوع المباريات التي ننتظرها طوال الموسم، خاصة في دوري أبطال أوروبا، ستكون المرة الأولى بالنسبة لي (في دوري أبطال أوروبا)، وبالتالي أنا سعيد جدا لأني سأتمكن من خوض مثل هذه المباراة المهمة".

واعتبر مدربه أنشيلوتي -الذي ترك الشكوك تحوم حول مشاركة لاعب وسطه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في لقاء الثلاثاء- أنه سيكون "من المستحيل" تحقيق أفضلية كبيرة في الذهاب، وأن المواجهة ستكون "متوازنة حتى النهاية".

وقال المدرب الإيطالي إنه لا ينوي "تغيير أسلوب لعبنا" للتأقلم مع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.