رياضة

ريال مدريد خارج القائمة.. الأندية الأكثر عضوية في العالم

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 06: Fans of Bayern Munich hold scarves and fly flags in support prior to the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between FC Bayern München and SL Benfica at Football Arena Munich on November 06, 2024 in Munich, Germany. (Photo by Adam Pretty/Getty Images)
نادي بايرن ميونخ يسجل حوالي 6000 عضوية جديدة كل شهر (غيتي)
4/3/2025

يتصدر بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي قائمة أندية كرة القدم التي لديها أكبر عدد من الأعضاء في العالم، حسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، الاثنين.

واشتعل الصراع على لقب النادي الأكثر عضوية في العالم، فبعد أن استحوذ بنفيكا لفترة وجيزة على الصدارة في يناير/كانون الثاني الماضي، وصل النادي الألماني لـ400 ألف عضو وهو نفس عدد أعضاء بنفيكا، بينما يتصارع ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيان على الهيمنة في أميركا الجنوبية.

ويسجل نادي بايرن ميونخ حوالي 6000 عضوية جديدة كل شهر، في حين يكتسب نادي بنفيكا حوالي 3000 عضوية، وهذا النمو السريع هو نتيجة للعلاقة الوثيقة مع المشجعين، كما أكد هربرت هاينر رئيس النادي البافاري "يجسد بايرن ميونخ النجاح الرياضي والاقتصادي والالتزام الاجتماعي. لقد تكثف الحوار مع أعضائنا ومؤيدينا في السنوات الأخيرة، وهو يؤتي ثماره".

ويحتل برشلونة المركز السابع، في حين يعد مانشستر يونايتد أكثر الأندية الإنجليزية أعضاء (150 ألف عضو).

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الأندية العشرة الأكثر عضوية في العالم:

  1. بايرن ميونخ الألماني: 400 ألف عضو.
  2. بنفيكا البرتغالي: 400 ألف عضو.
  3. ريفر بليت الأرجنتيني: 352 ألف عضو.
  4. بوكا جونيورز الأرجنتيني: 324 ألف عضو.
  5. بوروسيا دورتموند الألماني: 218 ألف عضو.
  6. بالميراس البرازيلي: 197 ألف عضو.
  7. شالكه الألماني: 190 ألف عضو.
  8. برشلونة الإسباني: 170 ألف عضو.
  9. سبورتينغ لشبونة البرتغالي: 159 ألف عضو.
  10. آينتراخت فرانكفورت الألماني: 150 ألف عضو.
المصدر : مواقع إلكترونية

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