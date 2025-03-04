ريال مدريد خارج القائمة.. الأندية الأكثر عضوية في العالم

يتصدر بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي قائمة أندية كرة القدم التي لديها أكبر عدد من الأعضاء في العالم، حسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، الاثنين.

واشتعل الصراع على لقب النادي الأكثر عضوية في العالم، فبعد أن استحوذ بنفيكا لفترة وجيزة على الصدارة في يناير/كانون الثاني الماضي، وصل النادي الألماني لـ400 ألف عضو وهو نفس عدد أعضاء بنفيكا، بينما يتصارع ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتينيان على الهيمنة في أميركا الجنوبية.

ويسجل نادي بايرن ميونخ حوالي 6000 عضوية جديدة كل شهر، في حين يكتسب نادي بنفيكا حوالي 3000 عضوية، وهذا النمو السريع هو نتيجة للعلاقة الوثيقة مع المشجعين، كما أكد هربرت هاينر رئيس النادي البافاري "يجسد بايرن ميونخ النجاح الرياضي والاقتصادي والالتزام الاجتماعي. لقد تكثف الحوار مع أعضائنا ومؤيدينا في السنوات الأخيرة، وهو يؤتي ثماره".

ويحتل برشلونة المركز السابع، في حين يعد مانشستر يونايتد أكثر الأندية الإنجليزية أعضاء (150 ألف عضو).

Nächster Meilenstein für den #FCBayern – aber auch für den ewigen Rivalen im Rennen um die höchste Mitgliederzahl 📈 Die Details: https://t.co/h7qZCiXB9z pic.twitter.com/gvl8Lxp1xF — Transfermarkt (@Transfermarkt) February 27, 2025

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الأندية العشرة الأكثر عضوية في العالم: