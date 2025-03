راموس يسجل الهدف الـ59 برأسه ويفتتح سجله مع مونتيري

قصّ المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس شريط أهدافه مع فريقه الجديد مونتيري المكسيكي بضربة رأسية رائعة، في ظهوره الثاني مع الفريق.

وقاد راموس مونتيري إلى تحقيق الفوز على سانتوس لاغونا بنتيجة 4-2 في الجولة الـ12 من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ومع حلول الدقيقة 57 ارتمى راموس نحو كرة عرضية أرسلها مواطنه سيرخيو كناليس داخل منطقة جزاء الفريق الضيف ليحوّلها برأسه إلى داخل الشباك ويهدي مونتيري التقدم بالنتيجة 2-1.

ورغم نجاح سانتوس لاغونا في تعديل النتيجة لاحقا إلا أن مونتيري استعاد زمام المبادرة وسجل هدفين متتاليين عبر كاناليس وخيراردو أرتياغا أنهى بهما المباراة لصالحه.

وبعد المباراة عبّر راموس (38 عاما) عن سعادته بالفوز الذي حققه مونتيري وبتسجيله الهدف الأول في تجربته الجديدة.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تزامنا مع نشره 4 صور من اللقاء "سعيد جدا بحصولنا على النقاط الثلاث في مباراة صعبة، وسعيد أيضا بتسجيلي أول هدف بهذا القميص".

Contento por los tres puntos en una victoria muy trabajada y por mi primer gol con esta camiseta 🍳. Muchas gracias por vuestro apoyo, afición.

Happy for this hard-fought win and for my first goal with this shirt 🍳. Thanks to the fans for their support.

🔵⚪️ ¡Arriba el… pic.twitter.com/PxHPSw9N4s

— Sergio Ramos (@SergioRamos) March 3, 2025