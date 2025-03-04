رياضة|بطولات عالمية|المكسيك

راموس يسجل الهدف الـ59 برأسه ويفتتح سجله مع مونتيري

Soccer Football - Liga MX - Monterrey v Atletico San Luis - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - February 22, 2025 Monterrey's Sergio Ramos during the match REUTERS/Daniel Becerril
راموس يسجل هدفه الأول مع مونتيري في مباراته الثانية (رويترز)
4/3/2025

قصّ المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس شريط أهدافه مع فريقه الجديد مونتيري المكسيكي بضربة رأسية رائعة، في ظهوره الثاني مع الفريق.

وقاد راموس مونتيري إلى تحقيق الفوز على سانتوس لاغونا بنتيجة 4-2 في الجولة الـ12 من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

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ومع حلول الدقيقة 57 ارتمى راموس نحو كرة عرضية أرسلها مواطنه سيرخيو كناليس داخل منطقة جزاء الفريق الضيف ليحوّلها برأسه إلى داخل الشباك ويهدي مونتيري التقدم بالنتيجة 2-1.

ورغم نجاح سانتوس لاغونا في تعديل النتيجة لاحقا إلا أن مونتيري استعاد زمام المبادرة وسجل هدفين متتاليين عبر كاناليس وخيراردو أرتياغا أنهى بهما المباراة لصالحه.

وبعد المباراة عبّر راموس (38 عاما) عن سعادته بالفوز الذي حققه مونتيري وبتسجيله الهدف الأول في تجربته الجديدة.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تزامنا مع نشره 4 صور من اللقاء "سعيد جدا بحصولنا على النقاط الثلاث في مباراة صعبة، وسعيد أيضا بتسجيلي أول هدف بهذا القميص".

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وشكر جماهير مونتيري: "شكرا لكم على دعمكم".

ويُعد هذا الهدف هو الـ59 في مسيرة راموس الذي يسجلّه بالرأس مع الأندية التي لعب لها (إشبيلية، ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومونتيري)، 17 منها كانت حاسمة ومنحت الفوز لفريقه وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

ورفع مونتيري رصيده إلى 15 نقطة، وضعته في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المكسيكي.

يُذكر أن راموس كان قد انضم إلى مونتيري المكسيكي يوم 7 فبراير/شباط 2025 في عقد يستمر عاما واحدا فقط.

المصدر : مواقع إلكترونية

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