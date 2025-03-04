راموس يسجل الهدف الـ59 برأسه ويفتتح سجله مع مونتيري

قصّ المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس شريط أهدافه مع فريقه الجديد مونتيري المكسيكي بضربة رأسية رائعة، في ظهوره الثاني مع الفريق.

وقاد راموس مونتيري إلى تحقيق الفوز على سانتوس لاغونا بنتيجة 4-2 في الجولة الـ12 من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

ومع حلول الدقيقة 57 ارتمى راموس نحو كرة عرضية أرسلها مواطنه سيرخيو كناليس داخل منطقة جزاء الفريق الضيف ليحوّلها برأسه إلى داخل الشباك ويهدي مونتيري التقدم بالنتيجة 2-1.

📹 | Aquí está 👇 El primer gol de Sergio Ramos en el futbol mexicano. Para que lo vean todas las veces que quieran 🙌. @Rayados 2-2 @ClubSantos Ⓜ️🆚⚔️#Jornada10 #Clausura2025 https://t.co/kS9oHB3cdl pic.twitter.com/mP9ohS7vYM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 3, 2025

ورغم نجاح سانتوس لاغونا في تعديل النتيجة لاحقا إلا أن مونتيري استعاد زمام المبادرة وسجل هدفين متتاليين عبر كاناليس وخيراردو أرتياغا أنهى بهما المباراة لصالحه.

وبعد المباراة عبّر راموس (38 عاما) عن سعادته بالفوز الذي حققه مونتيري وبتسجيله الهدف الأول في تجربته الجديدة.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تزامنا مع نشره 4 صور من اللقاء "سعيد جدا بحصولنا على النقاط الثلاث في مباراة صعبة، وسعيد أيضا بتسجيلي أول هدف بهذا القميص".

Contento por los tres puntos en una victoria muy trabajada y por mi primer gol con esta camiseta 🍳. Muchas gracias por vuestro apoyo, afición. Happy for this hard-fought win and for my first goal with this shirt 🍳. Thanks to the fans for their support. 🔵⚪️ ¡Arriba el… pic.twitter.com/PxHPSw9N4s — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 3, 2025

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وشكر جماهير مونتيري: "شكرا لكم على دعمكم".

ويُعد هذا الهدف هو الـ59 في مسيرة راموس الذي يسجلّه بالرأس مع الأندية التي لعب لها (إشبيلية، ريال مدريد، باريس سان جيرمان ومونتيري)، 17 منها كانت حاسمة ومنحت الفوز لفريقه وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

Sergio Ramos is 🔙 with his first goal for Monterrey 🇲🇽📞 pic.twitter.com/MEs9dKARCs — LiveScore (@livescore) March 3, 2025

ورفع مونتيري رصيده إلى 15 نقطة، وضعته في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المكسيكي.

يُذكر أن راموس كان قد انضم إلى مونتيري المكسيكي يوم 7 فبراير/شباط 2025 في عقد يستمر عاما واحدا فقط.