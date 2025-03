بايرن ميونخ يكرم "القيصر" بيكنباور بقميص عملاق

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء، أنه سيعرض القميص رقم 5 لفرانز بيكنباور، أسطورة النادي البافاري الذي توفي في أوائل يناير/كانون الثاني 2024، تحت سقف ملعبه أليانز أرينا اعتبارا من الأربعاء.

وسيتم عرض قميص أحمر، يبلغ طوله أكثر من 15 مترا وعرضه 10 أمتار، ويحمل الرقم 5 الخاص بـ"القيصر"، على سقف الملعب. وسيكون بمقدور الجماهير مشاهدته اعتبارا من مساء الأربعاء، خلال مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن.

Bayern are planning a special tribute to Franz Beckenbauer ahead of tomorrow's game. A big red shirt (around 10m x 15m) with Beckenbauer's name and number was installed under the Allianz Arena roof above the Nordkurve. This action was discussed beforehand between the club and the… pic.twitter.com/4zoYh2Ub4r

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 4, 2025