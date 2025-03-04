بايرن ميونخ يكرم "القيصر" بيكنباور بقميص عملاق

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء، أنه سيعرض القميص رقم 5 لفرانز بيكنباور، أسطورة النادي البافاري الذي توفي في أوائل يناير/كانون الثاني 2024، تحت سقف ملعبه أليانز أرينا اعتبارا من الأربعاء.

وسيتم عرض قميص أحمر، يبلغ طوله أكثر من 15 مترا وعرضه 10 أمتار، ويحمل الرقم 5 الخاص بـ"القيصر"، على سقف الملعب. وسيكون بمقدور الجماهير مشاهدته اعتبارا من مساء الأربعاء، خلال مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام باير ليفركوزن.

Bayern are planning a special tribute to Franz Beckenbauer ahead of tomorrow's game. A big red shirt (around 10m x 15m) with Beckenbauer's name and number was installed under the Allianz Arena roof above the Nordkurve. This action was discussed beforehand between the club and the… pic.twitter.com/4zoYh2Ub4r — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 4, 2025

ومنذ وفاته في 7 يناير/كانون الثاني 2024، أوقف بايرن ميونخ ارتداء القميص رقم 5 الذي كان يرتديه بيكنباور. وأكد رئيس نادي بايرن ميونخ هربرت هاينر: "نحن سعداء بأن النادي يكرم فرانز بيكنباور بهذه الطريقة، في ملعبه أليانز أرينا، بعد أن قرر أعضاؤنا في الاجتماع العام السنوي سحب الرقم 5 نهائيا".

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وهذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها النادي قميص أحد لاعبيه السابقين، وكان فرع كرة السلة في الفريق البافاري أوقف بالفعل الرقمين 6 و24 للأيقونتين ستيفن هامان وديموند غرين.

من لاعب إلى رئيس

فاز بيكنباور بكأس أوروبا للأندية الأبطال 3 مرات مع بايرن ميونخ، في أعوام 1974 و1975 و1976، وأربعة ألقاب في الدوري الألماني، بالإضافة إلى جائزتي الكرة الذهبية.

وكان بيكنباور قائدا لألمانيا الغربية أيضا للفوز بكأس العالم 1974 قبل أن يقود البلاد للفوز بلقب آخر كمدرب في عام 1990.

وأصبح "الليبيرو" رئيسا للبايرن في عام 1994 وقام بحملة من أجل بناء ملعب أليانز أرينا ليصبح المقر الرسمي للنادي البافاري.

علاوة على ذلك، في 1 يناير/كانون الثاني الماضي، صوّت مجلس مدينة ميونخ على تغيير عنوان أليانز أرينا إلى "فرانز بيكنباور بلاتز 5" في شمال منطقة ميونخ الحضرية. ودخل التغيير حيز التنفيذ في 7 يناير/كانون الثاني، وهو الذكرى الأولى لوفاة لاعب كرة القدم.