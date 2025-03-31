أفضل 10 هدافين في تاريخ البريميرليغ بينهم صلاح نجم ليفربول

شهدت بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاقها في 1992 العديد من النجوم الضالعين في هز الشباك أكثر من غيرهم، مخلدين بذلك أسماءهم في سجل البطولة العريقة وأذهان عشاق كرة القدم.

ويتربع الإنجليزي آلان شيرر على رأس قائمة أفضل الهدافين في البريميرليغ برصيد 260 هدفا، متبوعا بمواطنه هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وتقدم نجم ليفربول المصري محمد صلاح في قائمة أفضل الهدافين بتاريخ الدوري الممتاز خلال موسمه الاستثنائي 2024-2025، ويبدو أنه سينفرد بالمركز الرابع قبل نهاية الموسم.

وقاد صلاح ليفربول إلى الفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الـ28، سجل منها هدفين من ركلتي جزاء ليعادل رقم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو نجم مانشستر سيتي السابق.

وباستثناء كين وصلاح اعتزل جميع العشرة الأوائل في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز التي يسيطر عليها اللاعبون الإنجليز.

وتاليا أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

10. الإنجليزي جيرمين ديفو: 162 هدفا.

9. الإنجليزي روبي فاولر: 163 هدفا.

8. الفرنسي تيري هنري: 175 هدفا.

7. الإنجليزي فرانك لامبارد: 177 هدفا.

6. الأرجنتيني سيرجيو أغويرو: 184 هدفا.

5. المصري محمد صلاح: 184 هدفا.

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4. الإنجليزي أندرو كول: 187 هدفا.

3. الإنجليزي واين روني: 208 أهداف.

2. الإنجليزي هاري كين: 213 هدفا.

1. الإنجليزي آلان شيرر: 260 هدفا.