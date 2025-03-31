موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة الثلاثاء الأول من أبريل/نيسان المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو، وتبدأ الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت قطر والسعودية، التاسعة والنصف (21:30) بتوقيت مصر.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد:

SSC1 HD (تعليق فهد العتيبي)

TVE La 1 HD

TVP 1 HD

L’Equipe TV

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وانتزع ريال مدريد فوزا بشق الأنفس على مضيفه ريال سوسيداد 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا. وسجل المهاجم البرازيلي الصاعد إندريك الهدف الوحيد في الدقيقة 19 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنويتا معقل الفريق الباسكي.

وتفوق الملكي للمرة الثانية في معقل سوسيداد هذا الموسم بعد الفوز 2-0 في مباراة الدور الأول من الليغا في 14 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويأتي سوسيداد في المركز الثامن بـ34 نقطة.