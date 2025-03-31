الأندية الإسبانية الأكثر استقرارا بتشكيلتها في السنوات المقبلة

كشف المرصد الأوروبي لكرة القدم (سي آي إي إس) في تقرير جديد عن أندية الدوري الإسباني لكرة القدم التي تمتلك أفضل تخطيط لتشكيلتها المستقبلية والأكثر احتمالا للحفاظ على استقرار اللاعبين في السنوات المقبلة.

وصنّف المرصد الأندية على أساس الدقائق المضمونة، أي نسبة دقائق الدوري المحلي من الموسم الحالي التي خاضها اللاعبون المرتبطين بعقود تتجاوز مدتها عام 2026.

وبناء على هذه المعايير احتل فريق ريال سوسيداد صدارة ترتيب أندية الليغا بنسبة 84.4% متفوقا على برشلونة الذي حل ثالثا وريال مدريد في المركز الرابع.

الأندية الإسبانية الأكثر احتمالا للبقاء مستقرة في السنوات المقبلة: