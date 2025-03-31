موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأهلي المصري ضد ضيفه الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم والقنوات الناقلة للمواجهة العربية الخالصة.

وتقام المباراة الثلاثاء الموافق الأول من أبريل/نيسان المقبل على ملعب "القاهرة" الدولي.

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وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، والثامنة (20:00) مساء بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال:

beIN Sports 6 (علي محمد علي)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وتواجه الفريقان 12 مرة:

5 انتصارات للأهلي

3 انتصارات للهلال

4 مباريات انتهت بالتعادل

وأكد الكونغولي فلوران إيبينجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني أن مواجهة الأهلي المصري ستكون صعبة للغاية.

وقال إيبينجي -في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- إن "الأهلي هو حامل لقب البطولة والمرشح الأبرز لها وستكون مواجهته في منتهى القوة".

وأضاف "نلعب خارج أرضنا ولكن هدفنا دون شك تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الإياب التي ستقام بعد أسبوع في موريتانيا".

وأوضح "اسم الأهلي ليس في حاجة إلى مقدمات، فهو الفريق الأبرز في أفريقيا ولا أفهم سر رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خوض مباراة الإياب في ليبيا بدلا من موريتانيا".

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وتابع مدرب الهلال "استعددنا بشكل جيد للمباراة وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية، وطالبت لاعبينا بالاستمتاع بتلك المواجهة".

من جانبه، قال الطيب بن زيتون لاعب الهلال السوداني إن مواجهة الأهلي ستكون صعبة، لكنهم يسعون لتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد جماهيرهم الكبيرة.

وتابع بن زيتون "سنخوض المباراة بمنتهى القوة وسيكون هناك مواجهة أخرى في موريتانيا بعد أسبوع".