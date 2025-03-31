موعد مباراة الاتحاد والشباب في كأس ملك السعودية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في نصف نهائي كأس ملك السعودية بكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة الثلاثاء الموافق الأول من أبريل/نيسان المقبل على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.

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وتنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للبث المباشر لمباراة الاتحاد والشباب:

SSC SPORTS HD 1

SSC SPORTS HD 5

SHAHID VIP

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يتابع الاتحاد مسعاه لتحقيق ثنائية غير مسبوقة في تاريخه عندما يلاقي الشباب.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري المحلي بفارق 4 نقاط عن الهلال حامل اللقب والغائب بدوره عن نصف النهائي بعد خسارته أمام الاتحاد بركلات الترجيح في ربع النهائي.

ويعود الفريقان إلى المنافسة بعد فترة التوقف الدولية التي شهدت فوز المنتخب السعودي على الصين 1-0 وتعادله مع اليابان سلبا في تصفيات مونديال 2026.

ويغيب عن الاتحاد نجم وسطه الهولندي ستيفن بيرجوين لعدم جاهزيته بعد إصابة في مفصل القدم، بالإضافة إلى الظهير الأيسر الألباني ماريو ميتاي.

وتشهد المباراة مواجهة بين الفرنسي كريم بنزيمة وزميله السابق في الاتحاد المغربي المخضرم عبد الرزاق حمد الله.

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ويتطلع الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد إلى إحراز أول ألقابه مع "العميد" بعد توليه المهمة مطلع الموسم الجاري.

ويملك الاتحاد في خزائنه 9 ألقاب من أصل 18 مباراة نهائية خاضها، بفارق 4 ألقاب عن جاره الأهلي صاحب الرقم القياسي واثنين عن الهلال.

أما الشباب الذي يقوده التركي فاتح تيريم وتأهل إلى نصف النهائي على حساب الفيحاء، فأحرز ثلاثة ألقاب آخرها في 2014.

وخسر الشباب، سادس ترتيب الدوري، أمام الاتحاد 1-2 ذهابا.