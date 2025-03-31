موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة يوم الأربعاء الثاني من أبريل/نيسان المقبل على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد. وتنطلق القمة الكبيرة العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت قطر والسعودية، التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت مصر. ويديرها الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد:

SSC1 HD (تعليق فارس عوض)

L’Equipe TV

TVP 1 HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وستكون مواجهة الأربعاء الرابعة بين الفريقين هذا الموسم بعد تعادلهما المثير 4-4 في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس عندما كان النادي الكتالوني متقدما 4-2 حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن يسجل أتلتيكو مدريد هدفين في الوقت بدل الضائع.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة إلى أتلتيكو مدريد كون المسابقة أمله الوحيد لإنقاذ موسمه بعدما خرج من ثمن نهائي دوري الأبطال على يد جاره ريال مدريد، وتخلف بفارق 9 نقاط عن برشلونة متصدر الدوري.

يتفوق برشلونة على منافسه في المواجهات السابقة بـ71 انتصارا مقابل 43 لأتلتيكو، وانتهت 36 مباراة بالتعادل.

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وهيمن برشلونة على مسابقة الكأس برصيد 31 لقبا، يليه أتلتيك بلباو (24)، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث مع 20 لقبا مقابل 10 لأتلتيكو. وأحرز لقب النسخة الأخيرة بلباو بفوزه على مايوركا بركلات الترجيح (4-2).

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة وبفارق 3 نقاط أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أتلتيكو المركز الثالث.