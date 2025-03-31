مبابي قادر على معادلة إرث رونالدو في ريال مدريد

قال المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي -الاثنين- إن النجم الفرنسي كيليان مبابي لديه القدرة على أن يصبح أسطورة للنادي الملكي مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدافه التاريخي.

كان مبابي معجبا برونالدو منذ صغره، وبعد انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي، عادل رصيد المهاجم البرتغالي البالغ 33 هدفًا في موسمه الأول في سانتياغو برنابيو.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية استضافة ريال سوسيداد في إياب نصف نهائي مسابقة كأس الملك: "ما أتمناه لمبابي هو أن يكون قادرًا على تحقيق ما حققه رونالدو في ريال مدريد، وأعتقد أنه قادر على ذلك".

وأضاف: "هذا يعني أنه سيكون أسطورة في ريال مدريد، مثل كريستيانو رونالدو".

وانضم رونالدو إلى ريال مدريد قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2009 ورحل عام 2018 وهو هداف النادي برصيد 450 هدفا.

اللاعب البالغ من العمر 40 عاما والمحترف حاليا في نادي النصر السعودي، سجل 33 هدفا في 35 مباراة في موسمه الأول مع ريال مدريد 2009-2010، قبل أن يصبح الهداف التاريخي للنادي، وفاز بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني من بين 16 كأسا إجماليا.

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وسجل مبابي، البالغ من العمر 26 عاما، ثنائية في الفوز على ليغانيس (3-2) في الدوري السبت، وقال إنه "أمر مميز جدا" أن يُعادل رقم رونالدو.

وأكد مبابي لقناة ريال مدريد "نعرف ما يعنيه (رونالدو) لريال مدريد ولي، نتحدث، ويُقدم لي الكثير من النصائح".

ومع استمرار ريال مدريد في المنافسة على 3 جبهات هذا الموسم، يملك مبابي متسعا من الوقت لزيادة رصيده.

يستضيف ريال سوسيداد الثلاثاء مع أفضلية الفوز 1-0 ذهابا في سان سيباستيان.

وفي حال تتويج ريال مدريد بالكأس، سيصبح أنشيلوتي البالغ من العمر 65 عاما أول مدرب يفوز بـ3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، بعد أن فاز بها أيضًا في موسمي 2013-2014 و2022-2023.

وقال المدرب الإيطالي "إن الاقتراب من النهائي يُحفّزني، ويُحفّز اللاعبين والنادي. إنه إنجاز أن نلعب نهائيًا في أي بطولة، لذا فإن التواجد على مشارف النهائي، والحصول على أفضلية ضئيلة، وحصولنا على دعم جماهيرنا، يُحفّزنا أكثر".