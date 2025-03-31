مبابي: ريال مدريد لديه هالة لا يمتلكها الآخرون

يتحدث كيليان مبابي عن تحقيق حلمه بالانضمام إلى ريال مدريد، ويشارك رغبته في الفوز بكل شيء مع لوس بلانكوس في أول مقابلة تلفزيونية إسبانية.

ومن المقرر أن يبث الحوار كاملا خلال برنامج "إل أوبجيتيفو" على قناة "لا سيكستا" الأحد السادس من أبريل/نيسان المقبل أي قبل يومين من مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال على ملعب الإمارات.

أجرت الصحفية آنا باستور المقابلة الحصرية مع النجم الفرنسي الذي سجل 33 هدفا مع الملكي حتى الآن في جميع المسابقات ليعادل رقم الأسطورة كريستيانو رونالدو في أول موسم له في سانتياغو بيرنابيو موسم 2009-2010.

ومنذ وصوله إلى سانتياغو برنابيو الصيف الماضي، لم يجر مهاجم باريس سان جيرمان السابق حوارا حصريا ومطولا مع أي وسيلة إعلامية إسبانية.

وفي بعض مقتطفات من المقابلة تحدث مبابي بصراحة عن رحلته إلى سانتياغو برنابيو وطموحاته مع لوس بلانكوس. وقال: "كل ما أردته هو ارتداء قميص ريال مدريد في البرنابيو، وسماع الجماهير تهتف باسمي، وتسجيل الأهداف، وأن أكون سعيدًا".

ويستذكر بطل العالم 2018 أنه كان من مشجعي مواطنه زين الدين زيدان نجم ريال مدريد السابق خلال حقبة غالاكتيكوس، واصفا مدريد بأنه "أفضل ناد في العالم وله هالة لا يمتلكها الآخرون".

Primera entrevista en España de Kylian Mbappé. Especial El Objetivo con Ana Pastor Próximo domingo a las 21.30 en La Sexta pic.twitter.com/WTP3GBoAg8 — laSexta (@laSextaTV) March 30, 2025

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كما أشاد بدور والديه في حياته. قال: "لقد فعل والداي الكثير من أجلي طوال هذه الفترة، وكان لهما دورٌ بالغ الأهمية في رحلتي حتى هذه اللحظة".

وعن أهدافه مع ريال مدريد، أوضح: "كان لدي حلم تحول لاحقًا إلى هدف، وهو الآن حقيقة. أريد الفوز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وكل ما هو ممكن مع ريال مدريد".

كما أكد المهاجم البالغ 26 عاما على تواضعه واصفا نفسه بأنه "رجل عادي" يختبر مشاعره كأي شخص آخر وأوضح "أنا شخص لدي أشياء أحبها، وأشياء تجعلني حزينًا وغاضبا.. وفي النهاية، أعطي رأيي، بالقيم التي أؤمن بها والتي أعتقد أنها جيدة بالنسبة لي وللعالم".

ولا يخفي اللاعب السابق لموناكو الفرنسي سعادته لكونه جزءا من ريال مدريد: "يمكنك رؤية ذلك على وجهي عندما أكون سعيدا أو لا، والآن أنا سعيد. سعيد جدا".

وأعرب مهاجم منتخب فرنسا عن امتنانه للحفاوة التي تلقاها من جماهير النادي. وقال: "أنا فرنسي، لست إسبانيًا والناس يساعدونني دائما. أشعر بمودة الناس هنا في مدريد وفي إسبانيا أيضا، وهذا أمر جيد جدًا".