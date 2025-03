مانشستر يونايتد يتخذ قرارا محرجا قبل ديربي مانشستر

بعد فترة توقف دولية طويلة، يعود مانشستر يونايتد إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمواجهة صعبة على أرضه ضد جاره مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، يوم الأحد السادس من أبريل/نيسان المقبل.

وحقق مانشستر يونايتد فوزا ساحقا بنتيجة 3-0 على مضيفه ليستر سيتي المتعثر قبل فترة التوقف الدولي لكنه يظل في المركز الـ13 في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 37 نقطة.

في غضون ذلك، يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس (48 نقطة)، ويتطلع إلى إنهاء موسم مخيب للآمال بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه في ربع النهائي على بورنموث 2-1 أمس الأحد.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فريق "الشياطين الحمر" اضطر إلى خفض أسعار تذاكر مواجهة الديربي بما أن الآلاف منها لا تزال متاحة للبيع.

وتم طرح التذاكر على موقع النادي بسعر مخفض مقابل 40 جنيها إسترلينيا (نحو 51.7 دولارا أميركيا)، على أمل أن يتم بيعها جميعا قبل يوم المباراة.

وكان سعر التذاكر موضوعا مثيرا للجدل في أولد ترافورد هذا الموسم بعد أن رفع مالك مانشستر يونايتد السير جيم راتكليف أسعار المباريات على أرضه إلى 66 جنيها إسترلينيا (نحو 85.3 دولارا أميركيا) كحد أدنى وألغى الامتيازات للأطفال وكبار السن.

ونظمت مجموعة مشجعي مانشستر يونايتد 1958 احتجاجا على أسعار التذاكر في مباراة الديربي، وتم حث المشجعين على تنظيم "اعتصام" من خلال البقاء في مقاعدهم بعد صافرة النهاية.

وقال ستيف كرومبتون، المتحدث باسم مجموعة 1958: "أعتقد أن أحد أكثر الاحتجاجات تأثيرًا التي قمنا بها كان الاعتصام .. "وسنقوم بذلك ضد مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع المقبل".

Manchester United fan group The 1958 have criticised the club's decision to increase ticket prices for senior supporters, branding it "a total disgrace". pic.twitter.com/OlkanxDNit

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 18, 2025