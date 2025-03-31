مانشستر ستي يكشف طبيعة إصابة هدافه هالاند

أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -الاثنين- إصابة المهاجم إيرلينغ هالاند في الكاحل في مواجهة بورنموث في دور الثمانية لبطولة كأس الاتحاد أمس الأحد، وسيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى إصابته.

وخرج هالاند في الدقيقة 61 من المباراة التي فاز بها سيتي 2-1 بعدما سجل هدف التعادل، وتحوم الشكوك الآن حول مشاركة النرويجي الدولي في قبل النهائي أمام نوتنغهام فورست في نهاية الشهر المقبل، بسبب إصابته في الكاحل الأيسر.

وقال النادي في بيان "خضع إيرلينغ لفحوصات أولية في مانشستر صباح الاثنين، وسنرجع الآن لاستشارة المختص لتأكيد مدى الإصابة".

"من المتوقع أن يكون إرلينغ جاهزا في الوقت المناسب للعودة إلى الملاعب هذا الموسم، بما في ذلك كأس العالم للأندية هذا الصيف"، في إشارة إلى البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة من 14 يونيو/حزيران حتى 13 يوليو/تموز.

ويبدو أن هالاند، الذي سجل 30 هدفا في 40 مباراة هذا الموسم، سيغيب عن زيارة ليستر سيتي إلى ملعب الاتحاد يوم الأربعاء ورحلة إلى أولد ترافورد لمباراة ديربي مانشستر يوم الأحد.

يتبقى لفريق بيب غوارديولا 9 مباريات في الدوري الممتاز، ويكافح للحفاظ على مركزه بين الأربعة الأوائل. ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي، ومتقدما بنقطة واحدة على نيوكاسل يونايتد.

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ويبدأ الفريق مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة فريق الوداد المغربي في 18 يونيو/حزيران.