ليست عضة زومبي.. لاعب بولونيا يوضح سبب العلامة الغريبة على رقبته

نفى ينس أودغارد نجم فريق بولونيا الإيطالي لكرة القدم مزاعم تعرضه لعضة بعد انتشار صور لإصابته الغريبة على نطاق واسع.

تم رصد المهاجم الدانماركي بعلامة حمراء ضخمة على مؤخرة رقبته خلال مباراة فريقه ضد فينيسيا في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وقدم أودغارد البالغ من العمر 25 عاما أداء مثيرا للإعجاب ليساعد فريقه على الفوز 1-0 وهو ما أبقاهم متقدمين على يوفنتوس في محاولة الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ورغم الفوز انشغلت الجماهير بالعلامة الحمراء الموجودة على رقبة اللاعب الدانماركي، كما كثرت التساؤلات في مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب تلك العلامة وكتب أحد المتابعين على منصة إكس: "ما هذا الشيء؟ عضة زومبي؟"، وقال آخر: "هل تعرض للتو لخدش في رقبته؟".

وأضاف ثالث: "هل هذا وشم أم عضة سمكة قرش على مؤخرة رقبة ينس أودغارد؟".

وبعد المباراة، أوضح أودغارد مصدر العلامة عبر إنستغرام: "إنه مجرد دواء أستخدمه لعلاج مشكلة جلدية في رقبتي، وليس شيئا خطيرا". ورد عليه أحد متابعيه"من الجيد أن نعرف. لقد أثار قلقنا لفترة. كانت هناك بعض النظريات الغريبة المتداولة".

وانضم الدانماركي إلى بولونيا صيف عام 2023 قادما من نادي ألكمار الهولندي مقابل 4.28 ملايين يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.

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وسجل أودغارد 6 أهداف في 25 مباراة بالدوري الإيطالي، بما في ذلك هدفين في آخر 3 مباريات.

فاز بولونيا الآن بـ5 مباريات متتالية ليعود إلى المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.