رياضة

بالفيديو.. حكم في البيرو يدافع عن نفسه بركلة "كونغ فو"

حكم يركل أحد أعضاء الجهاز الفني
الحكم لويس أليغري يركل أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق ماجدالينا (مواقع التواصل الاجتماعي)
31/3/2025

شهد لقاء بين فريق سبورت هواكيلا وماجدالينا سيدك في بطولة كرة قدم بمنطقة كاسما في البيرو الأحد 30 مارس/آذار مشهدا لا يصدق، عندما أقدم الحكم على الدفاع عن نفسه ضد هجوم من قبل أحد أعضاء الجهاز الفني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الحكم لويس أليغري كان على وشك طرد أحد لاعبي فريق ماجدالينا الذي كان متأخرا بنتيجة 2-1 أمام هواكيلا، وهو قرار جعل أحد أعضاء الفريق يفقد أعصابه وسارع متسلحا بزجاجة نحو حكم المباراة لمحاولة ضربه.

ولم يكن للعضو فرصة للوصول إلى هدفه لأن الحكم وجه على طريقة أبطال الفنون القتالية ركلة عالية عنيفة لمهاجمه في الرقبة وأسقطه على الأرض قبل أن ينهض مرة أخرى، وكان يبدو في حالة ذهول.

وحاول لاعبو ماجدالينا بعد ذلك الاقتراب من الحكم الذي كان محميًا بمساعديه و3 من حراس الأمن لتتوقف المباراة والنتيجة 2-1. ولم يتم تسريب أي معلومات حول العقوبات المحتملة.

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المصدر : مواقع إلكترونية

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