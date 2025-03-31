بالفيديو.. حكم في البيرو يدافع عن نفسه بركلة "كونغ فو"

شهد لقاء بين فريق سبورت هواكيلا وماجدالينا سيدك في بطولة كرة قدم بمنطقة كاسما في البيرو الأحد 30 مارس/آذار مشهدا لا يصدق، عندما أقدم الحكم على الدفاع عن نفسه ضد هجوم من قبل أحد أعضاء الجهاز الفني.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن الحكم لويس أليغري كان على وشك طرد أحد لاعبي فريق ماجدالينا الذي كان متأخرا بنتيجة 2-1 أمام هواكيلا، وهو قرار جعل أحد أعضاء الفريق يفقد أعصابه وسارع متسلحا بزجاجة نحو حكم المباراة لمحاولة ضربه.

🇵🇪 | Durante la Copa Perú, el árbitro Luis Alegre iba a expulsar a un jugador del club que iba perdiendo, cuando entró un miembro técnico con botella en mano y el referí le propinó una patada además de que casi se van a las paradas con los otros árbitros.pic.twitter.com/vrc3fjUIED — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 31, 2025

ولم يكن للعضو فرصة للوصول إلى هدفه لأن الحكم وجه على طريقة أبطال الفنون القتالية ركلة عالية عنيفة لمهاجمه في الرقبة وأسقطه على الأرض قبل أن ينهض مرة أخرى، وكان يبدو في حالة ذهول.

وحاول لاعبو ماجدالينا بعد ذلك الاقتراب من الحكم الذي كان محميًا بمساعديه و3 من حراس الأمن لتتوقف المباراة والنتيجة 2-1. ولم يتم تسريب أي معلومات حول العقوبات المحتملة.