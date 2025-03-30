أسعار جنونية لتذاكر مباراتي ريال مدريد وبرشلونة بدوري الأبطال

أعلن ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان عن قيمة تذاكر مباراتيهما، في الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني على التوالي، حيث وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأسعار بأنها "جنونية".

ويستضيف برشلونة نظيره دورتموند الأربعاء 9 أبريل/نيسان على ملعب مونتجويك الأولمبي في ذهاب دور الثمانية، بينما يستقبل ريال مدريد ضيفه أرسنال على ملعب سانتياغو برنابيو في الإياب وذلك يوم الأربعاء 16 من الشهر نفسه.

وأكدت "ماركا" أن من يفكّر في حضور مباراة ريال مدريد وأرسنال من على مدرجات ملعب البرنابيو فعليه الاستعداد لدفع مبلغ كبير.

وأوضحت أن قيمة تذكرة هذه المباراة تتراوح بين 125 يورو للمدرّجات العلوية و450 يورو للمقاعد على جانبي الملعب، وهي أسعار "قياسية" وغير مسبوقة في تاريخ النادي الملكي.

🚨 Real Madrid will break their all time ticket record at the Santiago Bernabéu, for their Champions League quarter-final clash, vs Arsenal. 🎟️👀 The Spanish side will set their highest prices ever, between €125-€450. 💰📈 [@marca] pic.twitter.com/oxiQMBuBzP — DailyAFC (@DailyAFC) March 29, 2025

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وتجاوزت هذه الأسعار قيمة تذاكر مباريات سابقة لريال مدريد في دوري الأبطال، منها ضد مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد بالنسخة الحالية حيث تراوحت بين 115 و325 يورو.

كما قفزت عن أعلى سعر لمباريات النادي الملكي بالبطولة الأوروبية العريقة الموسم الماضي ضد السيتي وبايرن ميونخ حيث بلغ ثمن التذكرة حينها 445 يورو.

اللافت أن التذاكر ذات الأسعار الأقل ستكون من نصيب أنصار أرسنال، حيث سيحصل النادي الإنجليزي على 4 آلاف تذكرة مخصصة للمدرجات العلوية، قيمة كل منها 60 يورو فقط.

🎫 Los precios de las entradas para el Real Madrid – Arsenal de Champions en el Santiago Bernabéu. pic.twitter.com/AafjOIGfh2 — madridistaReal (@RMadridistaReal) March 28, 2025

ويعود سبب الأسعار المنخفضة لتذاكر مشجعي أرسنال إلى قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التي تفرض حدا أقصى لسعر التذاكر الخاصة بجماهير الفرق الزائرة.

وعلى الجهة المقابلة فإن أرخص تذكرة لمباراة برشلونة ودورتموند سيصل سعرها إلى 159 يورو، أما الأغلى فستكلّف 359 يورو.

أما سعر تذاكر جماهير دورتموند فتستقر عن 60 يورو حالها كحال جماهير أرسنال.