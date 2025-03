أسعار جنونية لتذاكر مباراتي ريال مدريد وبرشلونة بدوري الأبطال

أعلن ناديا ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان عن قيمة تذاكر مباراتيهما، في الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني على التوالي، حيث وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأسعار بأنها "جنونية".

ويستضيف برشلونة نظيره دورتموند الأربعاء 9 أبريل/نيسان على ملعب مونتجويك الأولمبي في ذهاب دور الثمانية، بينما يستقبل ريال مدريد ضيفه أرسنال على ملعب سانتياغو برنابيو في الإياب وذلك يوم الأربعاء 16 من الشهر نفسه.

وأكدت "ماركا" أن من يفكّر في حضور مباراة ريال مدريد وأرسنال من على مدرجات ملعب البرنابيو فعليه الاستعداد لدفع مبلغ كبير.

وأوضحت أن قيمة تذكرة هذه المباراة تتراوح بين 125 يورو للمدرّجات العلوية و450 يورو للمقاعد على جانبي الملعب، وهي أسعار "قياسية" وغير مسبوقة في تاريخ النادي الملكي.

