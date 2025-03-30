مرموش يقود السيتي لمرافقة أستون فيلا إلى نصف نهائي كأس إنجلترا
قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي للإبقاء على أمله الوحيد بالفوز بلقب هذا الموسم، وذلك ببلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بعد فوزه على بورنموث 2-1 الأحد.
وعلى ملعب فيتاليتي، تلقى الضيوف صدمة عندما افتتح البرازيلي إيفانيلسون التسجيل لبورنموث (الدقيقة 21)، لكنهم نجحوا في قلب الطاولة عليه في الشوط الثاني بهدفين عبر النرويجي إيرلينغ هالاند (الدقيقة 49) ومرموش (الدقيقة 63).
هالاند يعادل النتيجة لمانشستر سيتي #كأس_الاتحاد_الإنجليزي#FACup pic.twitter.com/WFrb3m1u8A
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 30, 2025
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وأكمل سيتي عقد المتأهلين إلى دور الأربعة الذي سيقام في 26 و27 أبريل/نيسان على ملعب ويمبلي، ضاربا موعدا مع نوتنغهام فوريست مفاجأة الموسم الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز.
عمر مرموش ينجح بتسجيل هدف التقدم لمانشستر سيتي #كأس_الاتحاد_الإنجليزي#FACup pic.twitter.com/NzDackjGsR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 30, 2025
وبعد خروجه من ملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومكوثه خارج المراكز الأربعة الأولى في الدوري وسط سعيه الحثيث للتأهل إلى المسابقة القارية المرموقة، باتت مسابقة الكأس آخر ملجأ لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا لتفادي الخروج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.
ويسعى سيتي إلى الفوز بالمسابقة للمرة الثامنة، بعدما كان خسر في النهائي على يد جاره يونايتد الموسم الماضي 2-1.
ويعد أرسنال الفريق الأكثر تتويجا بلقب المسابقة (14 مرة).
تأهل أستون فيلا
وبدروه، قاد ماركوس راشفورد فريقه أستون فيلا للتأهل بتسجيله ثنائية خلال الفوز على بريستون من دوري المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 3-0.
ومنح راشفورد التقدم لأستون فيلا (الدقيقة 59 و64 من ركلة جزاء) قبل أن يضيف جايكوب رامسي الثالث (الدقيقة 71).
⚽️🔥 ثنائية راشفورد تهدي أستون فيلا تقدماً مريحاً#كأس_الاتحاد_الإنجليزي #FACup pic.twitter.com/jsdc5ajcDL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 30, 2025
ويلتقي أستون فيلا في الدور نصف النهائي المقرر في 26 و27 أبريل/نيسان ضد كريستال بالاس الفائز السبت على جاره اللندني فولهام 3-0.
وبلغ فيلا دور الأربعة للمرة الأولى منذ 10 سنوات ويبحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 1957، علما أنه وصل إلى النهائي عام 2015 وخسر أمام أرسنال.