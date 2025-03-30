مرموش يقود السيتي لمرافقة أستون فيلا إلى نصف نهائي كأس إنجلترا

قاد النجم المصري عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي للإبقاء على أمله الوحيد بالفوز بلقب هذا الموسم، وذلك ببلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بعد فوزه على بورنموث 2-1 الأحد.

وعلى ملعب فيتاليتي، تلقى الضيوف صدمة عندما افتتح البرازيلي إيفانيلسون التسجيل لبورنموث (الدقيقة 21)، لكنهم نجحوا في قلب الطاولة عليه في الشوط الثاني بهدفين عبر النرويجي إيرلينغ هالاند (الدقيقة 49) ومرموش (الدقيقة 63).

وأكمل سيتي عقد المتأهلين إلى دور الأربعة الذي سيقام في 26 و27 أبريل/نيسان على ملعب ويمبلي، ضاربا موعدا مع نوتنغهام فوريست مفاجأة الموسم الذي يحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز.

وبعد خروجه من ملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ومكوثه خارج المراكز الأربعة الأولى في الدوري وسط سعيه الحثيث للتأهل إلى المسابقة القارية المرموقة، باتت مسابقة الكأس آخر ملجأ لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا لتفادي الخروج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

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ويسعى سيتي إلى الفوز بالمسابقة للمرة الثامنة، بعدما كان خسر في النهائي على يد جاره يونايتد الموسم الماضي 2-1.

ويعد أرسنال الفريق الأكثر تتويجا بلقب المسابقة (14 مرة).

تأهل أستون فيلا

وبدروه، قاد ماركوس راشفورد فريقه أستون فيلا للتأهل بتسجيله ثنائية خلال الفوز على بريستون من دوري المستوى الثاني (تشامبيونشيب) 3-0.

ومنح راشفورد التقدم لأستون فيلا (الدقيقة 59 و64 من ركلة جزاء) قبل أن يضيف جايكوب رامسي الثالث (الدقيقة 71).

ويلتقي أستون فيلا في الدور نصف النهائي المقرر في 26 و27 أبريل/نيسان ضد كريستال بالاس الفائز السبت على جاره اللندني فولهام 3-0.

وبلغ فيلا دور الأربعة للمرة الأولى منذ 10 سنوات ويبحث عن لقبه الأول في المسابقة منذ 1957، علما أنه وصل إلى النهائي عام 2015 وخسر أمام أرسنال.