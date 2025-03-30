"عقلية القرش" فلسفة توريس لاعب برشلونة لتحقيق النجاح

يتميز الإسباني فيران توريس لاعب برشلونة بشخصية قوية قادرة على تحمل الضغوط، وهو ما ساعده هذا الموسم على تحقيق أفضل سجل تهديفي له في الدوري الإسباني.

وبعد أن هزّ شباك أوساسونا الخميس في المباراة المؤجلة عن الجولة الـ27، وصل توريس إلى هدفه الثامن في الدوري المحلي، ليتجاوز أفضل حصيلة له منذ انضمامه إلى الفريق الكتالوني في يناير/كانون الثاني 2022 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، إذ أحرز 7 أهداف بالليغا الموسم الماضي 2023-2024 وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وشارك توريس ضد أوساسونا في مركز المهاجم الوهمي حيث قرر المدرب الألماني هانسي فليك إراحة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ويبدو أن اللاعب الملقب "بالقرش" يتألق في أي مركز يلعب فيه سواء الجناح أو في العمق.

وقال اللاعب بعد الفوز على أوساسونا "كل مباراة بمثابة نهائي بالنسبة لنا، نجحنا في تحقيق الفوز اليوم وهذا هو الأهم".

وأضاف "أنا أحاول استغلال كل دقيقة ألعبها ولا أعتبر نفسي مجرد لاعب احتياطي. أشعر براحة كبيرة في مركز المهاجم، لكني أستطيع أيضا اللعب على الأجنحة".

وبحسب "ماركا" فإن توريس يبدي اهتماما كبيرا بصحته العقلية تماما كما يهتم بلياقته البدنية ونظامه الغذائي وراحته حيث يخضع للعلاج النفسي ويعيش وفقا لفلسفة تعزز مرونته الذهنية.

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ومنذ سنوات يتبنى توريس (25 عاما) عقلية القرش "التي تقوده إلى النجاح" وهو لقب يفضّله اللاعب الذي يؤمن بأن أسلوب حياة سمكة القرش يساعده على التطور والمنافسة وعدم الاستسلام، وأرقامه هذا الموسم تثبت صحة فلسفته، حيث سجّل 14 هدفا وصنع 3 في 33 مباراة بجميع البطولات.

وبعد ثنائيته في مرمى أتلتيكو مدريد يوم 16 مارس/آذار الجاري، قال توريس "أحاول غرس عقلية القرش لدى الشباب، لأنني أؤمن بأنها مفتاح النجاح".

ويعتمد توريس على 10 قواعد رئيسية في بناء قوته الذهنية التي يتدرب عليها أيضا مع أخصائي نفسي، وفقا لعقلية القرش.

المبادئ العشرة هي: