هل تقام 3 مواجهات كلاسيكو خلال شهرين؟

في ظل سعي الغريمين الكبيرين إلى تحقيق جميع ألقاب الموسم الكروي الحالي 2024-2025، تلوح في الأفق إمكانية لإقامة 3 مباريات كلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

ومع دخول الفريقين المرحلة الحاسمة من الموسم ووجود شهرين فقط على نهاية المنافسات لا تزال الألقاب الثلاثة (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا) في المتناول.

ويحتدم الصراع على لقب الليغا هذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة مع وجود أتلتيكو مدريد كطرف ثالث، حيث يحتل "البلوغرانا" صدارة الجدول برصيد 63 نقطة بفارق الأهداف عن النادي الملكي و6 عن الروخي بلانكوس، قبل 9 جولات من النهاية علما أن فريق المدرب هانسي فليك لعب مباراة أقل.

المواجهة الوحيدة المؤكدة حتى الآن هي تلك التي ستجمع الفريقين على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي (مونتجويك) في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني إما في 10 أو 11 مايو/أيار 2025.

وقد تتجدد المواجهة بين كبيري الكرة الإسبانية مرتين أخريين هذا الموسم، لكن بشرط بلوغهما المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا.

ويبدو ريال مدريد في موقف أفضل نسبيا من غريمه في كأس الملك، إذ نجح في تحقيق الفوز بذهاب نصف النهائي خارج أرضه على ريال سوسيداد بهدف البرازيلي إندريك، وهو ما سيسهّل عليه خوض مواجهة الإياب المقررة الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو.

Scoring in the Copa del Rey 🤝 @Endrick pic.twitter.com/G3KyhOhvRG — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) February 26, 2025

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وإذا لم تحدث أي مفاجأة غير سارة بالنسبة لجماهير النادي الملكي، فإن ريال مدريد سيكون صاحب أول بطاقة عبور إلى النهائي.

على الجهة المقابلة يتعين على برشلونة تحقيق نتيجة الفوز فقط لا غير على مضيفه أتلتيكو مدريد في إياب نصف النهائي المقرر على ملعب واندا ميتروبوليتانو الأربعاء المقبل، إذ تعادل الفريقان ذهابا بنتيجة مثيرة 4-4.

يُذكر أن قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار قد أُلغيت في المسابقات الإسبانية، ما يعني أنه في حال التعادل ستتجه المباراة إلى شوطين إضافيين ثم ركلات الترجيح.

وفي حال تأهل ريال مدريد وبرشلونة إلى المباراة النهائية فإنهما سيصطدمان ببعضهما البعض على ملعب لاكارتوخا في مدينة إشبيلية الأندلسية في 26 أبريل/نيسان القادم.

أما مواجهة الفريقين المحتملة في دوري الأبطال فرغم أنه سيناريو محتمل، لكن من المبكر الحديث عنه، خاصة أن الريال والبارسا حاليا في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وأبعد مسار القرعة ريال مدريد عن مواجهة برشلونة في الأدوار الاقصائية، ما يعني أن الاحتمال الوحيد لمواجهتهما ستكون في النهائي فقط في حال وصولهما إليه.

ويواجه ريال مدريد نظيره أرسنال الإنجليزي في ربع النهائي، وإذا صعد إلى المربع الذهبي فسيلعب ضد المتأهل من مواجهتي باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي.

أما برشلونة فسيلاقي بوروسيا دورتموند الألماني في دور الثمانية، وإذا بلغ نصف النهائي فسيصطدم بالمتأهل بين بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

وإذا وصل ريال مدريد وبرشلونة إلى المباراة النهائية للبطولة الأوروبية العريقة، سيكون ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ مسرحا لأول كلاسيكو أوروبي بالنهائي وذلك في 31 مايو/أيار 2025.

وعن ذلك علّقت صحيفة "آس" الإسبانية: "يبدو هذا الاحتمال بعيدا بعض الشيء حاليا لكن بالنظر إلى أداء برشلونة القوي محليا وأوروبيا إلى جانب خبرة ريال مدريد في النجاح والتألق في دوري الأبطال، ربما لا يكون وجودهما في النهائي أمرا مستبعدا".