مشروع ليفربول للموسم المقبل.. بقاء صلاح و5 صفقات قوية

بدأت إدارة ليفربول الإنجليزي التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تعزيز صفوف الفريق للموسم الكروي المقبل 2025-2026.

يأتي ذلك في وقت يقترب فيه "الريدز" من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ يتصدر جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن أرسنال قبل 9 جولات من النهاية، وهي البطولة الوحيدة المتبقية لليفربول هذا الموسم.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول بدأ التفكير من الآن في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل رغم أنه لم يحققه بعد هذا الموسم.

وأضافت "بناء على ذلك، تستعد الإدارة لتعاقدات قوية في الميركاتو الصيفي القادم لتعويض أي رحيل محتمل، خاصة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران 2025، وفي مقدمتهم محمد صلاح وفيرجل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد".

Mirror: https://t.co/7QFR6PzLdE – Arne Slot's dream Liverpool XI as Mo Salah stays and five big-money signings planned #LFC

— Anfield Road (@anfieldroad) March 25, 2025