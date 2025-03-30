مشروع ليفربول للموسم المقبل.. بقاء صلاح و5 صفقات قوية

بدأت إدارة ليفربول الإنجليزي التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية القادمة من أجل تعزيز صفوف الفريق للموسم الكروي المقبل 2025-2026.

يأتي ذلك في وقت يقترب فيه "الريدز" من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إذ يتصدر جدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن أرسنال قبل 9 جولات من النهاية، وهي البطولة الوحيدة المتبقية لليفربول هذا الموسم.

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وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول بدأ التفكير من الآن في الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل رغم أنه لم يحققه بعد هذا الموسم.

وأضافت "بناء على ذلك، تستعد الإدارة لتعاقدات قوية في الميركاتو الصيفي القادم لتعويض أي رحيل محتمل، خاصة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو/حزيران 2025، وفي مقدمتهم محمد صلاح وفيرجل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد".

Mirror: https://t.co/7QFR6PzLdE – Arne Slot's dream Liverpool XI as Mo Salah stays and five big-money signings planned #LFC — Anfield Road (@anfieldroad) March 25, 2025

تشكيلة ليفربول المتوقعة للموسم القادم 2025-2026

وحسب ميرور، فإن سلوت يواجه قرارا صعبا فيما يتعلق بالحارس الأساسي، إذ يمتلك 3 خيارات وهي أليسون بيكر، وكاويمهين كيليهير المحتمل رحيله في الصيف، وجيورجي مامارداشفيلي الذي سينضم للفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

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أما في خط الدفاع فيتعين على ليفربول التعاقد مع الظهير الهولندي جيريمي فريمبونغ من باير ليفركوزن في حال رحيل أرنولد إلى ريال مدريد، وهو أمر بات أقرب من أي وقت مضى، وفق الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

أما في ملف فان دايك، فتبدو إدارة ليفربول متفائلة جدا بتجديد عقده والبقاء في أنفيلد، لكن يتعين عليها العمل على تعويض الرحيل المحتمل لإبراهيما كوناتي عبر التعاقد مع بييرو هينكابي من ليفركوزن لتعويضه.

أما بالنسبة إلى الظهير الأيسر، فأبدت الإدارة اهتماما كبيرا بضم ميلوش كيركيز من بورنموث بعد أدائه اللافت مع الفريق.

وعلى العكس من الدفاع، فمن المتوقع ألا يشهد خط الوسط تغييرات كبيرة بالنظر إلى التعاقدات الضخمة التي قام بها ليفربول بالفعل، مثل دومينيك سوبوسلاي، وأليكسيس ماك أليستر، وريان غرافينبيرش.

وتشير ميرور إلى إمكانية حدوث تغييرات كبيرة في هجوم ليفربول، حيث يسعى سلوت إلى التعاقد مع مهاجم جديد هو الغاني أنطوان سيمينيو من بورنموث، مع احتمال حدوث ذلك عبر صفقة تبادلية تشمل بن دوك من جانب الريدز.

أما الصفقة القنبلة، فتتمحور حول الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الذي أبدى رغبته في العودة إلى أجواء البريميرليغ، وليفربول قد يكون الوجهة المثالية له، وفق ميرور.

وفيما يتعلق بمستقبل صلاح، فلا تزال إدارة النادي تأمل في الاحتفاظ به من أجل تشكيل ثنائي هجومي ناري مع كين إذا انضم الأخير إلى ليفربول.