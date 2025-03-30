لونين حارس الريال يثير الجدل بحديثه عن مساعدة الحكام

لجأ الأوكراني أندريه لونين حارس مرمى ريال مدريد الإسباني إلى حسابه الرسمي في إنستغرام لتوضيح فحوى التصريحات التي أدلى بها عقب الفوز الصعب لفريقه أمس على ليغانيس في الدوري الإسباني.

وحقق ريال مدريد فوزا مثيرا على ضيفه ليغانيس بنتيجة 3-2 في الجولة الـ29 من الليغا، وهي مباراة شهدت العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، من بينها احتساب ركلة جزاء للفريق الملكي.

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كما اتهم ليغانيس الحكم بالتغاضي عن احتساب ركلتي جزاء له خلال المواجهة التي أُقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، وشهدت مشاركة لونين أساسيا على حساب البلجيكي تيبو كورتوا.

وقال لونين عقب المباراة "يتعين علينا الفوز بهذه المباريات دون مساعدة"، وهو تصريح أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الإسبانية، واعتبرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية اعترافا ضمنيا من الحارس بأن الحكم ساعد الريال خلال المباراة.

“Tenemos que ganar estos partidos sin ayuda” Mucho honor a Lunin, de los únicos honrados que quedan en ese equipo pic.twitter.com/rjPYa5qg0C — Jeff (@JeffFcb14) March 29, 2025

وعقب الجدل الذي تسببت به تصريحاته نشر لونين رسالة عبر حسابه في إنستغرام، استنكر فيها محاولة "استغلال" ضعف لغته الإسبانية.

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وكتب في منشوره "محاولة استغلال ضعف لغتي الإسبانية لا تبدو لي صائبة، لكنني سأحاول التحسن. فوز مستحق أمس. هلا مدريد".

وواصل ريال مدريد بفوزه الثالث تواليا والـ19 في الليغا مقابل 6 تعادلات و4 هزائم مطاردة برشلونة في الصدارة، حيث رفع رصيده إلى 63 نقطة متساويا مع الفريق الكتالوني الذي سيلتقي جاره جيرونا الأحد في الجولة نفسها.

في المقابل، مُني ليغانيس بهزيمته الـ14 مقابل 6 انتصارات و9 تعادلات، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر، أحد مراكز الهبوط الثلاثة.