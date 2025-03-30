كريستال بالاس ونوتنغهام فوريست إلى نصف نهائي كأس إنجلترا

بلغ كريستال بالاس ونوتنغهام فوريست نصف نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم، بفوزهما على فولهام 3-0 وبرايتون 4-3 بركلات الترجيح (0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي) على التوالي، السبت في ربع النهائي.

في المباراة الأولى، حقق بالاس الفوز السادس تواليا خارج أرضه في مختلف المسابقات، كما حافظ على نظافة شباكه 7 مرات تواليا خارج قواعده.

ويحتل فريق المدرب النمساوي أوليفر غلاسنر المركز الثاني عشر في الدوري راهنا، بعد فوزه في 3 مباريات تواليا، فيما يحتل فولهام المركز الثامن.

على ملعب كرايفن كوتيدج في غرب لندن، سجل الفائز المتألق على الجناح الأيسر الدولي إيبريتشي إيزي، بتسديدة جميلة من خارج المنطقة ساعده فيها القائم (34).

بعدها بدقائق قليلة، سجل السنغالي إسماعيلا سار الهدف الثاني برأسه إثر عرضية من إيزي، القادم من تسجيل هدفه الدولي الأول مع إنجلترا ضد لاتفيا الاثنين في تصفيات كأس العالم (38).

واختتم الثلاثية البديل إدي نيكيتياه بعد دقائق من دخوله، حاسما بطاقة نصف النهائي بتسديدة أرضية قريبة، بعد أن كسر مصيدة التسلل أمام مرمى زميله السابق في أرسنال الحارس الألماني برند لينو (75).

وبلغ كريستال بالاس، فريق جنوب لندن، نهائي المسابقة مرتين، خسرهما أمام مانشستر يونايتد في 1990 و2016.

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ركلات الجزاء تبتسم لنوتنغهام

وفي المباراة الثانية، احتاج نوتنغهام إلى ركلات الترجيح لحسم تأهله بعد 120 دقيقة من دون أهداف.

وواصل فريق المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو نجاحه الكبير هذا الموسم. إلى جانب وصوله إلى نصف النهائي، يحتل المركز الثالث في الدوري ويأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وهذا الفوز الرابع تواليا لنوتنغهام، بعد انتصارين في الدوري، بينهما على مانشستر سيتي حامل اللقب (1-0)، كما على إيبسويتش في ثمن نهائي الكأس.

وسجل لاعبو نوتنغهام أربعا من الركلات الترجيحية الخمس، إذ أضاع الويلزي نيكو ويليامز الركلة الثالثة، في حين أهدر جاك هينشلوود والباراغوياني دييغو غوميس ركلتين لبرايتون الذي كان استعاد تألقه وحقق 6 انتصارات وتعادل في مختلف المسابقات.

ويستكمل ربع النهائي الأحد بمباراتي أستون فيلا مع بريستون نورث أند من الدرجة الثانية، ومانشستر سيتي مع بورنموث.

ويملك أرسنال الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب (14)، أمام مانشستر يونايتد (13) الذي توج بلقب النسخة الأخيرة على حساب جاره وغريمه مانشستر سيتي.