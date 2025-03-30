سان جيرمان يقسو على سانت إتيان بسداسية في الدوري الفرنسي

قلب باريس سان جيرمان تأخره بهدف إلى فوز كاسح بنتيجة 1-6 على مضيفه سانت إتيان -السبت- ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول، بفارق 22 نقطة عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، والذي تعرض للخسارة 3-1 أمام مضيفه ريمس في وقت سابق -السبت- ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر تجمد رصيد سانت إتيان عند 20 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وتقدم سانت إتيان من ضربة رأسية رائعة عبر لاعبه لوكاس ستاسين، لكن باريس سان جيرمان نجح في تسجيل هدف التعادل من ضربة جزاء نفذها غونزالو راموس بنجاح في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 50 سجل باريس سان جيرمان هدفه الثاني بمجهود فردي مميز من نجمه الجورجي خفيتشا كفاراتسيخليا، حيث مر من أكثر من لاعب قبل أن يضع الكرة في الشباك.

وبعد ذلك بـ3 دقائق، تلقى ديزيري دويه تمريرة رائعة من برادلي باركولا ليسجل الهدف الثالث، فيما سجل زميله جواو نيفيز الهدف الرابع في الدقيقة 62.

وعاد دويه ليسجل الهدف الثاني له والخامس لباريس سان جيرمان، حينما انطلق من الجهة اليسرى ليدخل بالكرة منطقة الجزاء، ويسدد كرة في الشباك في الدقيقة 66.

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واختتم إبراهيما مباي سداسية باريس سان جيرمان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، بتمريرة من زميله باركولا، ليكمل النتيجة الكبيرة لفريقه.

ويأتي الفوز في توقيت مميز لباريس سان جيرمان، الذي يستعد لمواجهة أستون فيلا الإنجليزي الأسبوع المقبل، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أوروبا.