رياضة|بطولات أوروبية|فرنسا

سان جيرمان يعادل رقما تاريخيا لميلان صمد 32 عاما

paris saint germain vs saint etienne
باريس سان جيرمان يحتاج نقطة فقط لضمان التتويج بلقب الدوري الفرنسي (مواقع التواصل)
30/3/2025

واصل باريس سان جيرمان نتائجه المميزة خلال هذا الموسم 2024 – 2025 واقترب بشكل كبير من حسم لقب الدوري الفرنسي قبل 7 جولات من النهاية.

وحقق الفريق الباريسي أمس فوزا كاسحا على مضيفه سانت إتيان ضمن منافسات الجولة الـ27 من البطولة، ليصبح بحاجة إلى نقطة وحيدة لضمان التتويج باللقب للمرة الرابعة تواليا.

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وبفضل هذا الانتصار عادل سان جيرمان بقيادة مدربه الاسباني لويس إنريكي الرقم القياسي في عدد المباريات دون خسارة خارج الديار على صعيد الدوريات الأوروبية الكبرى، والذي كان ينفرد به ميلان الإيطالي (38 مباراة على التوالي).

وظل هذا الرقم صامدا باسم ميلان منذ عام 1993، بعدما أكمل الفريق الإيطالي سلسلة من 38 مباراة خارج أرضه دون هزيمة في الدوري الإيطالي بين عامي 1991 و1993.

كما تجاوز باريس رقمه القياسي في الانتصارات المتتالية خارج الأرض بـ12 مباراة، وهي إحصائية تعكس تماما العمل المتميز الذي يقوم به المدرب لويس إنريكي، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان عزز تفوقه في كرة القدم الفرنسية، وأصبح فريقا لا يقهر على جميع المستويات ويسبب كوابيس لكل من يقف في طريقه.

ورفع سان جيرمان بفوزه التاسع تواليا والـ22 في المسابقة مقابل 5 تعادلات، رصيده إلى 71 نقطة وبفارق 21 نقطة عن أقرب منافسيه موناكو صاحب المركز الثاني، و22 نقطة عن مرسيليا الذي تراجع للمركز الثالث.

وبلغ باريس سان جيرمان هذا الموسم ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول الإنجليزي، ويستعد لمواجهة فريق من نفس البلد هو أستون فيلا.

كذلك وصل الفريق الباريسي إلى نصف نهائي كأس فرنسا، حيث يواجه دنكارك بعد غد الثلاثاء.

المصدر : مواقع إلكترونية

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