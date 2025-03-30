ثنائية مبابي وليفاندوفسكي تشعل المنافسة على الحذاء الذهبي

اشتعل الصراع على جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2024-2025، والتي تُمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وشهد هذا الأسبوع تألق العديد من المهاجمين المتنافسين على الجائزة الفردية المهمة، إذ سجل ثنائية كل من روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وكيليان مبابي مهاجم ريال مدريد وفيكتور غيوكيريس مهاجم سبورتنغ لشبونة، ليعزز كل منهم حظوظه في المنافسة.

في المقابل لن يظهر هذا الأسبوع محمد صلاح مهاجم ليفربول ومتصدر السباق حاليا برصيد 27 هدفا، حيث تتوقف مباريات الدوري الإنجليزي على تقام مباريات كأس الاتحاد.

ونجح ليفاندوفسكي نجم برشلونة في تقليص الفارق إلى هدفين مع صلاح، بعدما هز شباك جيرونا بهدفين، علما أنه يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني.

وتمنح جائزة "الحذاء الذهبي" لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية بناء على النقاط التي جمعها كل مهاجم في نهاية الموسم، وتحتسب النقاط بناء على عدد الأهداف مع مراعاة عامل صعوبة الدوري.

وتاليا أفضل 10 هدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى:

المصري محمد صلاح (ليفربول): 27 هدفا (54 نقطة). البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 25 هدفا (50 نقطة). السويدي فيكتور غيوكيرس (سبورتنغ لشبونة): 30 هدفا (45 نقطة). الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ): 22 هدفا (44 نقطة). الإيطالي ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 22 (44 نقطة). الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد) 22 هدفا (44 نقطة). الفرنسي عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) 21 هدفا (42 نقطة). النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 21 هدفا (42 نقطة). الدانماركي ميكا بيريث (موناكو/شتورم غراتس): 23 هدفا (40.5 نقطة). السويدي ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 19 هدفا (38 نقطة).