برشلونة يكتب التاريخ تحت قيادة فليك

فاز برشلونة على جيرونا بنتيجة 4-1، الأحد، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، ليسجل رقما تاريخيا لم يسبق أن حققه أي فريق إسباني في تاريخ كرة القدم.

وبهذه النتيجة رفع النادي الكتالوني رصيده إلى 139 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات، من إجمالي 755 تسديدة.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات لم يتمكن أي فريق إسباني عبر العصور من الوصول لهذا الرقم في عدد المباريات نفسه خلال موسم واحد.

وفاز برشلونة خلال الموسم الجاري تحت قيادة المدرب هانسي فليك برباعية (4 أهداف) في 20 مباراة وبخمسة أهداف في 11 مباراة، كما حقق الفوز بسباعية في مناسبتين وبسداسية في مناسبتين أيضا.

139 – No @LaLigaEN side have ever scored 139 goals after 45 games played in all competitions than the Hans-Dieter Flick's @FCBarcelona in this 2024/25 season. Show.#FCB ❤💙 pic.twitter.com/1eInGBJosm

— OptaJose (@OptaJose) March 30, 2025