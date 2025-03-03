الدوري السعودي لكرة القدم الأفضل في آسيا

حافظت السعودية على صدارة تصنيف مسابقات الأندية في القارة الآسيوية للموسم الحالي 2024-2025، بعد تألق أنديتها في مختلف البطولات القارية.

وجاءت السعودية على رأس تصنيف منتصف الموسم الذي أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني الرسمي برصيد 109.1 نقاط.

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وتتقدّم السعودية على اليابان وكوريا الجنوبية اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث، وفي رصيد كل منهما 102.2 و90 نقطة على التوالي.

ويعود هذا التفوق السعودي الواضح إلى النتائج الرائعة التي حققها الثلاثي الهلال وأهلي جدة والنصر في منافسات النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي البطولة الأقوى في القارة الآسيوية.

وتصدّر الهلال ترتيب فرق المجموعة الغربية في مرحلة الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن مواطنه الأهلي، وتلاهما النصر في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، لتتأهل الأندية السعودية إلى الدور ثمن النهائي.

وحققت الأندية السعودية مجتمعة الفوز في 19 مباراة من أصل 24 بنسبة 79.1%، بواقع 7 للهلال والأهلي و5 للنصر، مقابل 4 تعادلات وهزيمة وحيدة، كانت من نصيب "العالمي" على يد السد القطري (1-2) في الجولة السادسة.

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وفي الوقت نفسه عزّز التعاون تفوّق الأندية السعودية من خلال نتائجه المميزة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، حيث تصدّر الفريق ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة (5 انتصارات وهزيمة) على حساب أندية الخالدية البحريني، القوة الجوية العراقي وألتين أسير من تركمانستان.

وشهدت قائمة العشرة الأوائل وجود 3 دول عربية فقط هي السعودية والإمارات التي حلت في المركز الرابع، وقطر السادسة.

وتاليا ترتيب الدوريات الـ10 الأولى في القارة الآسيوية بمنتصف الموسم 2024-2025:

السعودية: 109.1 نقاط. اليابان: 102.2 نقطة. كوريا الجنوبية: 90 نقطة. الإمارات: 71.7 نقطة. إيران: 68.3 نقطة. قطر: 67.8 نقطة. الصين: 53.8 نقطة. تايلند: 53.1 نقطة. أوزباكستان: 48.2 نقطة. ماليزيا: 39.8 نقطة.

وخلت قائمة الـ10 الأوائل من بقية الدول العربية وأبرزها العراق والأردن، حيث تواجدت الأولى في المركز الـ11، أما الثانية فحلّت في المركز الـ13.

1️⃣ 🇸🇦 Saudi Arabia

2️⃣ 🇯🇵 Japan

3️⃣ 🇰🇷 Korea Republic The West Asian nation lead AFC Men’s Club Competitions Mid-Season Ranking 2024/25! READ 🔗 https://t.co/CKn4MxTjHW pic.twitter.com/5dvxrdFLe1 — #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) February 27, 2025

ترتيب بقية الدول العربية في التصنيف الآسيوي: