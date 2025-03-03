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موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مبابي هداف ريال مدريد يقود هجومه على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا (رويترز)
3/3/2025-|آخر تحديث: 3/3/202501:18 ص (توقيت مكة)

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد مواطنه أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الجاري 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو يوم الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الريال في العاصمة الإسبانية مدريد، ويديرها الحكم الفرنسي كليمون توربان.

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وتبدأ الساعة 11:00 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة (22:00 بتوقيت القاهرة).

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو:

  • beIN Sports HD 1 (تعليق سعيد الكعبي).

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

يتفوق ريال مدريد في المباريات السابقة بين الفريقين بانتصاره في 78 مباراة مقابل 34 انتصارا لأتلتيكو، وانتهت 39 مباراة بالتعادل.

لكن أتلتيكو يتفوق على الريال في الدوري الإسباني هذا الموسم باحتلاله المركز الثاني برصيد 56 نقطة خلف برشلونة المتصدر بنقطة واحدة، يليهما ريال مدريد في المركز الثالث بـ54 نقطة.

المصدر : الجزيرة

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