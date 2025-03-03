استراحة إفطار للاعبين المسلمين بالغرب.. دول تسمح وفرنسا تتعنت

تتباين مواقف الاتحادات الأهلية الغربية حول تقديم فترات راحة للسماح للاعبين بالإفطار خلال شهر رمضان في مباريات كرة القدم وخاصة في الأوروبية منها في ظل وجود العديد من اللاعبين المسلمين المحترفين بأنديتها.

وفي هذا العام، قامت العديد من الاتحادات والدوريات في جميع أنحاء العالم باحترام فريضة الصيام من خلال السماح بفترة توقف لكسر صيام اللاعبين المسلمين، بينما التزمت اتحادات ودوريات أخرى، مثل فرنسا، الصمت منذ رفضها السابق.

إنجلترا سباقة باستراحة الصائمين

ومن بين الدول الأوروبية، كانت إنجلترا من أوائل الدول التي فرضت استراحة للاعبين الصائمين، وأعلنت السلطات الرياضية في إنجلترا استمرار هذه السياسة.

وحسب نشرة الاتحاد الإنجليزي، فقد تم السماح للاعبين الذين يصومون شهر رمضان بأخذ استراحة قصيرة في المباراة للإفطار، على أن يتم الاتفاق على وقت تقريبي للاستراحة، ولن يكون بمثابة استراحة لشرب المشروبات أو وقت مستقطع تكتيكي.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي أن مباريات كأس الاتحاد التي تقام خلال شهر الصيام ستتوقف لفترة وجيزة للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، وهو ما تم تطبيقه في مباراتي مانشستر سيتي وبليموث، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وفولهام.

وفي بلجيكا، سمحت السلطات المسؤولة عن كرة القدم بفترة راحة خلال المباريات في شهر رمضان هذا العام لتمكين اللاعبين المسلمين من الإفطار، وقد أعيد تطبيق هذا الإجراء في الموسم الحالي.

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وشهدت مباراة سينت ترويدن ضد ضيفه كورتريك بالدوري البلجيكي، السبت الماضي، توقف بحلول الدقيقة 12، حيث ذهب اللاعبون المسلمون لكسر صيامهم.

وفي هولندا، مدد الاتحاد الهولندي لكرة القدم إجراءاته، بالسماح بفترات راحة قصيرة خلال المباريات المسائية للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار، ويتم الإفطار خلال أول توقف للمباراة بعد غروب الشمس، طالما أن هناك لاعبا واحدا على الأقل ملتزم بالصيام.

وعلى نحو مماثل، سمحت أستراليا للاعبي كرة القدم المسلمين المحترفين بأخذ استراحة أثناء المباريات منذ العام الماضي، حيت تسمح بتوقف المباراة لمدة 90 ثانية لكسر الصيام.

ويسمح قرار الدوري الأسترالي، الذي أُعلن عنه قبل بداية شهر رمضان مباشرة، بأخذ استراحة طبيعية إذا أقيمت المباريات المسائية عند غروب الشمس.

تعنت فرنسي مع اللاعبين المسلمين

في المقابل، التزم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الصمت هذا العام بعد الجدل السابق حول رفضه تقديم هذه الاستراحة، ما يعني أنه لا يزال غير مسموح بها.

وفي عام 2024، واجه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم انتقادات بعد إصدار توجيهات للفرق والحكام بعدم إيقاف المباراة لغرض الإفطار، حتى أن مشجعي باريس سان جيرمان رفعوا لافتة كتب عليها: "تمر، كوب ماء، كابوس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم".

وتحظر لوائح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إظهار الرموز الدينية على أرض الملعب منذ عام 2016، كما كرر معارضته لمقاطعة المباريات لفترة وجيزة بسبب الإفطار، متحججا بمبادئ العلمانية والحياد.