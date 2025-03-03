شاهد.. الفرنسي موديست ينافس على جائزة بوشكاش بهدف مذهل

سجل الفرنسي أنطوني موديست مهاجم الأهلي المصري السابق هدفا مذهلا قد ينافس مبكرا لنيل جائزة بوشكاش التي تُمنح سنويا للهدف الأجمل في العالم على مدى عام كامل.

وهز موديست لاعب إنتر سيتي الإسباني حاليا شباك فريق ريال مدريد كاستيا بالهدف الرائع خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الأولى الإسباني، لكنه لم يكن كافيا لمنح فريقه الفوز إذ انتهت المواجهة بالتعادل 2-2.

واستقبل المهاجم البالغ من العمر 36 عاما كرة هوائية داخل منطقة الجزاء وحوّلها بركلة خلفية مذهلة بقدمه اليمنى، لم يتمكن ماريو دي لويس حارس ريال مدريد كاستيا من إيقافها ليسجل هدفه الأول بقميص الفريق الإسباني.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الهدف يستحق بلا شك جائزة بوشكاش، بغض النظر عن قيمة المسابقة التي سجله فيها مقارنة مع الدوريات الأوروبية الكبرى.

وانضم موديست إلى إنتر سيتي هذا الموسم قادما من الأهلي المصري الذي فضّل عدم تمديد عقده.

ودافع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق عن ألوان الأهلي لموسم واحد خاض خلاله 29 مباراة سجل فيها 5 أهداف وصنع 4 أخرى.

ويملك موديست مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية؛ إذ لعب لأندية نيس وأنجيه وبوردو وباستيا وسانت ايتيان في فرنسا، وبلاكبرن روفرز في إنجلترا، وهوفنهايم وكولن ودورتموند في ألمانيا، كما لعب لموسم واحد في الصين مع فريق تيانغين.