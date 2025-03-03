قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي تمهد طريق مانشستر سيتي للقب

مهدت قرعة الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الطريق لتتويج مانشستر سيتي بلقب المسابقة المحلية.

وباستثناء سيتي، غابت كل فرق القمة بالدوري الإنجليزي الممتاز عن هذا الدور من البطولة بعد خروجها الواحدة تلو الأخرى وآخرها مانشستر يونايتد حامل اللقب الذي خسر أمام فولهام بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وأنهى مانشستر سيتي مغامرة بليموث أرغايل المنتمي لدوري الدرجة الثانية أمس السبت بالفوز عليه 3-1 في الدور الخامس للمسابقة.

وتقام المباريات يومي 29-30 مارس/آذار الجاري.

وفي ما يلي قرعة ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي: